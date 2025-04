Espetáculo ”Antes Que Seja Tarde” volta ao Rio em curta temporada

Depois de emocionar plateias por todo o Brasil, o monólogo “Antes Que Seja Tarde” retorna ao Rio de Janeiro para uma curta temporada no Teatro Cândido Mendes, em Ipanema. A reestreia acontece no próximo dia 11 de abril, às 20h, novamente com a atriz Vânia de Brito, que assina a produção.

Inspirado no livro "Cuide dos Pais Antes Que Seja Tarde", de Fabrício Carpinejar, o espetáculo é uma reflexão profunda sobre tempo, família e os laços que construímos ao longo da vida. A peça marca o retorno de Vânia de Brito aos palcos após 16 anos, em uma performance que constrói uma conexão poderosa com o público.

Leia também:

➢ CCBB RIO terá aulas de charme e roda de samba na segunda semana de abril

➢ No aniversário de Cazuza, Yuri Corbal homenageia artista com releitura de "O Nosso Amor a Gente Inventa"

Com direção de Delson Antunes e adaptação dramatúrgica assinada por Antonio Januzelli e Rodolfo Amorim, a montagem aposta em uma atmosfera intimista para conduzir a plateia por lembranças, afetos e urgências da vida. O cenário minimalista, criado por José Dias, e a trilha sonora original de Beatriz Parisi Pinheiro, somados ao desenho de luz de Aurélio de Simoni, amplificam a delicadeza do texto e da interpretação.

“O livro me pegou pelo coração. Foi o que me motivou a voltar aos palcos. A história fala sobre a urgência da vida e do amor que, muitas vezes, deixamos para depois”, conta Vânia. A peça já teve passagens aclamadas pelo público no Rio de Janeiro, Niterói, São José dos Campos e Belo Horizonte.

SERVIÇO

Espetáculo: “Antes Que Seja Tarde”.

Data: 11 de abril.

Horário: 20h.

Local: Teatro Cândido Mendes – Ipanema, Rio de Janeiro.