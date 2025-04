São Gonçalo inaugura espaço cultural na Praça dos Ex-Combatentes

Além do espaço cultural, a praça foi totalmente revitalizada com intervenções artísticas e ganhou também uma escultura sonora - Foto: Divulgação - Luiz Carvalho

Além do espaço cultural, a praça foi totalmente revitalizada com intervenções artísticas e ganhou também uma escultura sonora - Foto: Divulgação - Luiz Carvalho

Foi inaugurado, na tarde desta segunda-feira (31), um espaço cultural na Praça dos Ex-Combatentes. A intervenção artística e cultural, realizada pelo projeto LAB Cidades Criativas, em parceria com a Secretaria de Turismo e Cultura da Prefeitura de São Gonçalo, contou com a concepção artística da gonçalense Leda Daguimar, que faz parte do projeto Cidade Ilustrada.

O objetivo é promover a renovação do espaço urbano por meio da arte. Esta edição do projeto LAB Cidades Criativas abrange cinco praças públicas em três municípios do Estado do Rio de Janeiro. Além de São Gonçalo, Duque de Caxias e a capital também recebem intervenções.

“Quem é da cultura entende a importância desta praça para São Gonçalo, onde nasceram diversos artistas e recebe a Batalha do Tanque. Hoje estamos muito felizes em valorizar a arte urbana, vendo a colaboração do nosso programa de arte com as obras dos artistas do Cidade Ilustrada. Espero que essa intervenção seja um marco para a cultura da nossa cidade”, declarou a secretária de Turismo e Cultura, Julia Sobreira.

O vice-prefeito, João Ventura, esteve presente na solenidade e destacou a importância do novo espaço.

“Sabemos o quanto a nossa cidade pulsa cultura. Aqui é uma praça que é palco de diversas atividades e precisamos incentivar esse lado cultural. Junto ao prefeito Capitão Nelson, seguimos levando cultura a nossa população e vamos cuidar desse espaço que é de todos nós”, disse.

A artista Leda Daguimar, moradora do bairro Santa Catarina, faz parte do projeto Cidade Ilustrada e, junto ao parceiro Rafael Correa, o Raf, foi responsável pelos grafites do espaço.

“Fiquei muito feliz em receber carta branca para realizar a arte aqui. Eu gosto dessa arte geométrica que representa a harmonia, a consciência coletiva, a alegria, que são elementos que queremos não só aqui, mas em todos os ambientes públicos. Eu já frequentava a praça e agora vai ter uma estrutura mais legal e bonita para a população”, destacou Leda.

Além do espaço cultural, a praça foi totalmente revitalizada com intervenções artísticas e ganhou também uma escultura sonora.

O LAB Cidades Criativas é uma realização da Quitanda Soluções Criativas e do Instituto BR, com o patrocínio da Naturgy e do Governo do Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, por meio da Lei de Incentivo à Cultura. A produção executiva é da Cinco Elementos Produções, com consultoria executiva da Marco Zero.