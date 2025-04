Prefeitura de Niterói promove o Primeiro Festival Sankofa

O evento é realizado pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos, por meio da Subsecretaria de Promoção da Igualdade Racial. O festival conta com intervenções artísticas, shows, músicas e uma feira afro.

A secretária municipal de Direitos Humanos, Cláudia Almeida, reafirma o compromisso do Festival Sankofa como um espaço de memória, resistência e celebração da ancestralidade africana. “Este evento vai além de uma homenagem à cultura negra: é um marco para a cidade ao promover a reconexão com nossas raízes no enfrentamento às heranças do racismo estrutural. Guiado pelo princípio Sankofa: “voltar para recuperar o que ficou para trás”, o evento busca resgatar o legado do passado para assim construir um futuro verdadeiramente livre de amarras. Celebrar a memória é, também, um ato de resistência, que não se limita à preservação da história, mas se fortalece na ação coletiva de afirmar a nossa identidade e reivindicar um presente e futuro mais justos para todos”, destaca a secretária.

Durante o evento haverá roda de samba, desfile afro, show de rap, danças, além de outras atrações. O subsecretário de Promoção da Igualdade Racial, Oto Bahia, enfatiza que a realização do Festival é uma oportunidade de reforçar a cultura afro-brasileira e a resistência negra, além de ser um alerta para que todos possam contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária.

“O Festival tem grande importância para a promoção da cultura preta e promoção da igualdade racial. A luta contra a discriminação racial é uma responsabilidade coletiva, e cada um de nós tem um papel a desempenhar nessa jornada. Acreditamos que, para avançarmos, é fundamental trabalharmos juntos”, afirma Oto Bahia.

A Feira Afro contará com barracas que destacam a cultura preta com o famoso acarajé, oficina de turbantes, artesanatos e muito mais. O Festival Sankofa é um evento cultural e educativo que celebra as raízes africanas, a resistência negra e a valorização da cultura afro-brasileira.

Serviço: Festival Sankofa:

Data: 4 de abril de 2025

Horário: 16 horas

Local: Sala Nelson Pereira dos Santos / Reserva Cultural

Entrada: gratuita

Endereço: Av. Visconde do Rio Branco, 880 – São Domingos, Niterói