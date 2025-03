Theatro Municipal de Niterói recebe show ‘Laila Garin canta Elis’ nesta terça e quarta, 4 e 5

No ano em que Elis Regina completaria 80 anos, a atriz e cantora Laila Garin faz uma emocionante homenagem a uma das maiores intérpretes da música brasileira no show “Laila Garin canta Elis”, que será apresentado dias: 4 de abril, sexta, às 20h; e 5 de abril, sábado, às 19h, no Theatro Municipal de Niterói. O show propõe um clima intimista e emocionante com Laila na voz, acompanhada por duas mulheres: Claudia Elizeu no piano - que também assina a direção musical - e Thaís Ferreira no violoncelo.

O repertório traz composições de peso, com sucessos como “Fascinação”, “Reza”, “Upa Neguinho”, “Dois pra lá, dois pra cá”, “Arrastão”, “Como Nossos Pais”, entre outras. Com sua interpretação única e cheia de emoção, Laila - que interpretou a Pimentinha em “Elis, a Musical”, também com direção musical de Claudia Elizeu - convida o público a reviver os clássicos de Elis, repletos de paixão e autenticidade:

“Elis Regina é uma das maiores vozes que o Brasil já teve. Interpretá-la, revisitar seu repertório e sua intensidade é uma honra imensa. Este show é um tributo feito por mulheres, de forma intimista, buscando captar a força e a sensibilidade que ela colocava em cada canção. Elis transcende gerações, e celebrar seus 80 anos é reafirmar sua arte como algo vivo, pulsante e necessário”, afirma Laila.

O show “Laila Garin canta Elis” nasceu em 2017, quando a cantora ainda se apresentava com sua antiga banda, Laila Garin e A Roda. De lá para cá, já passou no Rio de Janeiro, no Festival Vermelhos em Ilhabela (SP) e em Vitória (ES) e seguirá em turnê pelo país.

Sobre Laila Garin:

Laila Garin é cantora e atriz, filha de baiana com francês. É formada em artes cênicas pela Universidade Federal da Bahia, Brasil. Começou a estudar teatro e canto lírico desde criança o que a levou a se especializar em obras musicais. No Brasil, Laila destacou-se nacionalmente ao interpretar a cantora Elis Regina no espetáculo musical “Elis, A Musical”, cujo enredo é a biografia da cantora com direção de Dennis Carvalho. Por esse trabalho levou os mais importantes prêmios de melhor atriz de teatro, inclusive Prêmio Shell e APCA e ganhou notoriedade.

Em 2024, estreou como uma das protagonistas da série “Fim”, de Fernanda Torres na Globoplay e da segunda temporada da série “Dom” na Amazon Prime, como a personagem Marisa, mãe fictícia de Pedro Dom, que vive todos os dramas de uma família de um dependente químico. A série de Breno Silveira estreou sua primeira temporada em 2021 e se tornou sucesso em diversos países do mundo. Também na Prime Vídeo pode ser vista no filme “Meu álbum de amores”, de Rafael Gomes.

Participou do premiado filme de Aly Muritiba, “Deserto Particular”, representante do Brasil no Oscar 2022. Recentemente esteve em turnê com o musical de Clarice Lispector “A Hora Da Estrela ou o Canto de Macabéa", um espetáculo com canções inéditas de Chico César. O álbum “O canto de Macabea”, interpretado por Chico César e Laila Garin, com composições exclusivas do musical, pode ser conferido nas diversas plataformas digitais.

Apresentou-se também no teatro como “Carmen Miranda“, ícone da música brasileira que levou o Brasil para o mundo nos anos 40, além de interpretar a personagem Bea na comédia musical da Broadway “Alguma coisa podre”. Atuou ainda em “Gota D’água a seco”, de Chico Buarque, sendo indicada ao Prêmio APCA de melhor atriz e ganhando os prêmios brasileiros Cesgranrio, Bibi Ferreira e Reverência. Atuou no musical “Gonzagão, a lenda”, de Joao Falcão. Protagoniza o terceiro episódio da primeira temporada da premiada série médica “Sob Pressão”, de Jorge Furtado, sob direção de Andrucha Waddington e Mini Kerty. A série pode ser vista na Globoplay.

Ainda na Rede Globo, foi escalada para a novela das nove, “Babilônia” e para “Rock Story”, sucesso de 2017. Na Netflix ganhou destaque ao integrar o elenco do seriado “3%”, interpretando a principal antagonista da trama, Marcela. E integrou o elenco da série musical “Só se for por amor”, de 2021. No cinema pode ser vista como Clara Nunes no filme “Chacrinha, o velho guerreiro”, que mais tarde se tornaria também série para a TV Globo e Globoplay.

Sinopse:

O show "Laila Garin Canta Elis" apresenta um repertório com grandes sucessos de Elis Regina. Laila Garin, na voz, é acompanhada por duas mulheres no palco: Claudia Elizeu no piano e Thaís Ferreira no violoncelo.

Serviço:

Laila Garin Canta Elis

Datas e horários: 04 de abril, sexta, às 20h; e 5 de abril, sábado, às 19h

Duração: 1h20

Local: Theatro Municipal de Niterói

Endereço: Rua Quinze de Novembro, 35 - Centro, Niterói, RJ.

12 anos. 80 minutos.

Ingressos:

Plateia, Frisas e Primeiro Balcão: Inteira: R$120/ Meia: R$60

Segundo Balcão: Inteira: R$90/ Meia: R$45

Galeria: Inteira: R$60/Meia: R$30

Antecipados: https://www.diskingressos.com.br/grupo/2287/2025-04-05/rj/niteroi/laila-garin-canta-elis