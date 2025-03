Theatro Municipal do Rio anuncia temporada com aposta em popularização

Os ingressos para as exibições podem ser comprados na bilheteria ou no site do Theatro Municipal - Foto: Tania Rêgo/Agência Brasil

Os ingressos para as exibições podem ser comprados na bilheteria ou no site do Theatro Municipal - Foto: Tania Rêgo/Agência Brasil

O Theatro Municipal do Rio de Janeiro, uma das mais antigas casas de espetáculo do país, apresentou nesta semana a programação da temporada 2025, que aposta na democratização do acesso e interesse pela cultura por todas as classes sociais.

Até março, o Municipal, como costuma ser chamado o espaço de 115 anos, oferece um cardápio de balés, concertos e óperas. São espetáculos que aproximam o público de ícones de música de concerto, como Ludwig van Beethoven (1770-1827), Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), Piotr Ilitch Tchaikovski (1840-1893) e o brasileiro Heitor Villa-Lobos (1887-1959).

Leia também:

Concurso "Comida Di Buteco" é oficializado no calendário do Rio

São Gonçalo recebe neste final de semana Festival Vivência e Arte Capoeira



Passarão também pelos palcos dos bailarinos municipais de obras-primas como O Lago dos Cisnes, O Quebra-Nozes, e uma homenagem à pintora mexicana Frida Kahlo (1907-1954).

Com espaço para exibições gratuitas e preços populares, o ano também terá sessões didáticas, de forma a aproximar o público de clássicos.

Já neste sábado (29), a partir das 17h, acontece um concerto didático com a regência do maestro titular da Orquestra Sinfônica do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, Felipe Prazeres. Esses concertos são voltados para o público que quer conhecer mais da música sinfônica. O ingresso varia de R$ 7,50 (meia entrada) a R$ 60.

Sessões didáticas

Além de executar as obras, essas apresentações são compostas por momentos de diálogo com o público, fazendo com que detalhes da execução e a função dos músicos e instrumentos sejam apresentados aos espectadores, incluindo crianças, por meio de linguagem fácil de se entender.

“Expor crianças e jovens à música de concerto é abrir uma porta para a sensibilidade, a criatividade e o pensamento crítico”, diz o maestro Prazeres.

"A música ensina a ouvir, a sentir e a se conectar com o outro, e isso é fundamental para a formação de qualquer indivíduo. Nosso objetivo é mostrar ao grande público que uma música de concerto pode ser emocionante, divertida e cheia de histórias fascinantes", completa.

A presidente da fundação que administra o Theatro Municipal do Rio de Janeiro, Clara Paulino, ressalta a popularização das exibições.

“Nós investimos na formação cultural do nosso público e, principalmente, na democratização do acesso”, disse à Agência Brasil, acrescentando que há um processo de redução do preço dos ingressos.

“Os ingressos variam de R$ 7,50 [meia-entrada], que é um valor que hoje em dia a gente paga em uma alimentação, até R$ 90, também um valor compatível”, cita.

Clara Paulino destaca ainda que uma das iniciativas para conquistar o público é a releitura do Projeto Ópera ao Meio-Dia, apresentações gratuitas quinzenais na escadaria do palácio histórico, para fisgar o trabalhador na hora do almoço.

Ela elenca ainda sessões gratuitas de projetos sociais, escritórios e visitas guiadas.

"A gente acredita verdadeiramente que a cultura, as artes e o conhecimento devem ser fornecidos a todos. E nós, enquanto servidores públicos, precisamos investir e acreditar nisso", disse o presidente da fundação ligada ao governo estadual.

Os ingressos para as exibições podem ser comprados na bilheteria ou no site do Theatro Municipal, que fica na Cinelândia (Praça Floriano, s/n).

Confira abaixo os destaques da programação

Março: concerto didático com regência do maestro Felipe Prazeres. As apresentações terão obras de Bach, Mozart, Tchaikovsky, Rossini, Beethoven, Vivaldi, e dos brasileiros Heitor Villa-Lobos e Lorenzo Fernandes.

- Abril: nova montagem da opereta A Viúva Alegre, de Franz Lehar, com o Coro e Orquestra Sinfônica do Theatro Municipal.

- Maio: O Lago dos Cisnes, de Tchaikovsky.

- Junho: concerto da Série Música Brasileira em Foco, com a Orquestra Sinfônica do Theatro Municipal

- Julho: aniversário de 116 anos do Municipal: ópera Os Pescadores de Pérolas, de Georges Bizet. No dia 14 de julho, data da comemoração do aniversário, o espetáculo terá entrada de graça;

- Agosto: O Corsário, com música de Adolphe Adam, Cesare Pugni, Leo Delibes e Riccardo Drigo.

- Setembro: Festival Oficina da Ópera, espaço aos novos talentos. O encerramento será com a cantata profana Carmina Burana, de Carl Orff.

- Outubro: Frida, espetáculo premiado na Alemanha sobre a trajetória da pintora mexicana Frida Kahlo. Também concerto do ano França: Brasil, apresentação lírica com jovens selecionados pela direção da Ópera de Paris, acompanhada pela Orquestra Sinfônica do Theatro Municipal.

- Novembro: Ópera Madama Butterfly, de Puccini, com coro e orquestra sinfônica da casa.