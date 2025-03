Concurso "Comida Di Buteco" é oficializado no calendário do Rio

A primeira edição no Estado do Rio aconteceu em 2008 - Foto: Reprodução - Banco de Imagem

O concurso ‘Comida Di Buteco’ está oficialmente registrado no Calendário Oficial do Estado do Rio. O evento anual tem duração de 30 dias e começa sempre na segunda semana do mês de abril. A regulamentação consta na Lei 10.712/25, de autoria da deputada Verônica Lima (PT), que foi aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), sancionada pelo governador Cláudio Castro e publicada no Diário Oficial do Executivo desta sexta-feira (28/03).

Idealizado por um grupo de amigos que trabalhavam em uma rádio de Belo Horizonte, o concurso vai fazer 25 anos em 2025 e foi expandido para diversas cidades brasileiras. A primeira edição no Estado do Rio aconteceu em 2008. No ano passado, 143 bares fluminenses concorreram na competição, divididos em três circuitos: Cidade do Rio, Niterói e Baixada Fluminense.

“O evento valoriza a cozinha raiz e os bares de nosso estado, que tem uma grande vocação botequeira. O concurso já é consolidado e conhecido dos clientes do Rio e de todo o Brasil”, declarou Verônica.