São Gonçalo recebe neste final de semana Festival Vivência e Arte Capoeira

A programação começa neste sábado, com uma abertura especial na Praça do Largo da Ideia - Foto: Divulgação

Neste final de semana, São Gonçalo vai receber o Festival Vivência e Arte e Capoeira, neste sábado (29) e domingo (30). O Encontro Nacional de Capoeira reúne capoeiristas de diversas regiões do Brasil para celebrar a arte, a tradição e a união proporcionada por essa manifestação cultural brasileira.

A programação começa no sábado, com uma abertura especial na Praça do Largo da Ideia, onde o público poderá prestigiar apresentações de musicalidade, maculelê e samba de roda, expressões que fazem parte do rico patrimônio da capoeira.

Já no domingo, o Teatro Municipal de São Gonçalo será o palco principal do encontro, recebendo capoeiristas da cidade, do Rio de Janeiro e de outros estados como São Paulo, Brasília, Recife, entre outros. O evento contará com a entrega de cordas e certificados, uma homenagem aos praticantes, além do esperado momento do Capoeira Kids, valorizando e incentivando a nova geração na continuidade da tradição.

O Encontro Nacional de Capoeira 2025 promete fortalecer a cultura, promover o intercâmbio entre capoeiristas e reafirmar a importância dessa manifestação como símbolo de resistência, arte e identidade brasileira.

PROGRAMAÇÃO:

DIA 29/03: Abertura do Encontro Nacional 2025

16h: Aula para os kids

17h: Aulão infanto, juvenil e adultos

18h: Roda livre para todos

Local: Colégio Dr. Armando de Sá Couto e na Praça do Largo da Ideia

DIA 30/03: Encontro Nacional 2025

Horário: 10h

- Apresentação dos convidados

- Show de capoeira kids

- Infanto, juvenil e adulto

- Batizado e troca de graduações

- Samba de roda

- Maculele