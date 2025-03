Caravana de Arte e Lazer chega ao Porto Velho e Rio do Ouro

A Caravana de Arte e Lazer continua levando alegria para a criançada gonçalense. No sábado (29), a atração chega ao bairro Porto Velho e, no domingo (30), é a vez do Rio do Ouro, de 9h às 13h. O projeto, realizado pela Fundação de Artes, Esporte e Lazer de São Gonçalo (Faelsg), leva muita diversão para as principais áreas de vulnerabilidade social da cidade.

A atividade conta com diversas brincadeiras lúdicas, esportivas e artísticas, a presença de personagens vivos, pintura facial, além de barraquinhas de algodão doce, cachorro quente, pipoca, guaraná natural e água.

A Caravana de Arte e Lazer foi criada com o objetivo de percorrer as principais áreas de vulnerabilidade social da cidade, levando práticas sociais, esportivas e recreativas às crianças. Dezenas de bairros já receberam o projeto, implementado em outubro de 2022, atendendo milhares de gonçalenses.

Serviço:

. Sábado (29): Arena Zaga Silva – Rua João Damasceno, no Porto Velho, das 9h às 13h.

. Domingo (30): Rua Monte Belo com Rua Manoel Bandeira (em frente à escadaria), no Rio do Ouro, das 9h às 13h.