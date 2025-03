União de Maricá renova com diretor de Carnaval do Salgueiro

O diretor de carnaval Wilsinho Alves vai comandar o desfile da União de Maricá pelo terceiro ano seguido em 2026. A agremiação confirmou a renovação do contrato com o diretor, segunda a leva de renovações dos últimos dias. Na semana passada, Wilsinho também tinha sido confirmado na direção de carnaval do Salgueiro.

Wilsinho, que tem dois títulos no Grupo Especial com a Vila Isabel e um na Série Ouro com o Império Serrano, celebrou a renovação. "Tivemos uma ascensão importante nos últimos anos e a meta é evoluir ainda mais. Somos uma escola que desfila como uma do Grupo Especial. Fico feliz e motivado para seguir contribuindo com esse projeto", destacou.

Além dele, a escola também renovou, recentemente, com o carnavalesco Leandro Vieira e com o diretor geral de harmonia Junior Cabeça, entre outros. Além deles, também foi anunciada a contratação do intérprete Zé Paulo Sierra, que, até o último Carnaval, cantava os sambas da Mocidade Independente de Padre Miguel.