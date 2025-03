Porto da Pedra anuncia enredo para Carnaval 2026; confira

A escola de samba Unidos do Porto da Pedra escolheu seu tema para o próximo Carnaval. A vermelha e branca de São Gonçalo vai contar a história das profissionais do sexo no desfile de 2026. Nesta segunda (17), a escola anunciou a renovação do contrato com o carnavalesco Mauro Quintaes, que vai para seu oitavo Carnaval com a escola - quarto consecutivo.

“A Porto da Pedra vai falar das meretrizes da história, vai enfatizar ativistas que lutaram pelos direitos das trabalhadoras sexuais, como Gabriela Leite, Lourdes Barreto e Monique Prada. São pessoas que lutaram por uma representatividade maior. Estamos nos propondo a ser porta-vozes de uma classe que precisa ser olhada de outra maneira e vamos nos juntar a essas mulheres ativistas, essas mulheres que lutaram pelos seus direitos, para poder contar uma história”, disse Mauro.

Ainda segundo Mauro, a ideia é misturar um tom informativo a respeito da história das profissionais do sexo com uma mensagem política sobre os direitos dessas mulheres. No último Carnaval, no início desse mês, a escola de samba gonçalense desfilou o enredo “A História que a Borracha do Tempo Não Apagou”, também assinado por Quintaes, que contou a história da cidade industrial Fordlândia na Amazônia. A escola terminou na 3ª posição na apuração da Série Ouro.