Após sucesso no Carnaval de Niterói, Bloco Setor 18 já se prepara para 2026 (vídeo)

Após o sucesso no Carnaval de Niterói, o Bloco Carnavalesco Setor 18 já começa a se preparar para a folia em 2026. A diretoria da agremiação, que se apresentou pela primeira vez no Carnaval de 2025, já começou a planejar o plano para 2026.

O Setor 18 se apresentou no Pé Pequeno, no dia 1 de março, no Sábado de Carnaval. O nome da agremiação homenageia um movimento musical criado em 2012 em uma casa cultural na Rua Miracema, naquele bairro. O cantor Zequinha, integrante da Velha Guarda Musical do Salgueiro, e ritimistas da Viradouro, Cubango, Acadêmicos de Niterói e Porto da Pedra participaram do evento no Carnaval de 2025, como convidados especiais.

Setor 18 se apresentou pela primeira vez no PéPequeno, em Santa Rosa | Foto: Divulgação/Setor 18

"Logo no primeiro evento, superamos as expectativas, com uma festa animada e com presença maçiça dos foliões. Vamos trabalhar para fazer ainda melhor em 2026", afirmou o músico cavaquinista, Dedé do Cavaco', um dos organizadores do bloco.

