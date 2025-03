Itaboraí terá aulas gratuitas de basquete

Começam na próxima terça-feira (18) as inscrições para aulas gratuitas de basquete em Itaboraí. Segundo a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semel), crianças e adolescentes a partir de 7 anos que moram no município poderão participar das aulas, que acontecem no Ginásio Carlos Castilho, no bairro Novo Horizonte.

As aulas acontecem das 17h30 às 19h. As inscrições serão feitas presencialmente no Ginásio. Interessados devem ir até o local com os seguintes documentos: RG, CPF, comprovante de residência e atestado médico no horário das aulas a partir da próxima terça (18).