Bistrô Cultural d'Avó reinaugura em espaço mais amplo no Centro de São Gonçalo

De forma aguerrida, o Bistrô Cultural d’Avó volta a abrir as portas e "renasce" no coração da cidade como um ambiente que une lazer, culinária e cultura. A reinauguração, ocorrida na última segunda-feira (10) contou com casa cheia não só de clientes, mas de alegria, música e boas lembranças. O espaço agora funciona na Rua Nilo Peçanha, número 18, no Centro de São Gonçalo.

O local foi idealizado por Jandira Magno de Campos, 66, há sete anos e é uma homenagem à mãe da fundadora, que gostava de cozinhar, de cultura e de afeto. Após dois anos de funcionamento, o amigo de Jandira, Roberto Viana, 72, se tornou sócio do empreendimento e desde então foi incluída uma homenagem à mãe dele também.

Fundadora e sócio do espaço | Foto: Layla Mussi

Com o passar dos anos, muitos clientes se tornaram amigos e apoiadores do bistrô.

“A reinauguração foi muito linda, uma energia vibrante. Os clientes presentes, com todas as mesas ocupadas. As pessoas diziam ‘estou me sentindo em casa de novo’, e isso é muito bom, porque a ideia do bistrô é que o cliente se sinta em casa”, conta Jandira sobre a reinauguração.

Jandira Magno de Campos, idealizadora do bistrô | Foto: Layla Mussi

Além de um ambiente gastronômico hospitaleiro, o Bistrô Cultural d’Avó é um espaço de cultura, onde artistas gonçalenses podem expor sua arte, realizar sarau, entre outros eventos. Jandira explica que esse sempre foi o objetivo principal de seu empreendimento e com o apoio deles, grupos culturais estão se tornando cada vez maiores.

“Quando nós chegamos aqui em São Gonçalo, a cidade estava muito desprovida de ponto de cultura, hoje graças a Deus, estão se multiplicando. [...] Eu tinha acabado de me aposentar, e a gente veio assim, com a cara e coragem para tentar fazer alguma coisa de cultura aqui em São Gonçalo”, completa.

O Bistrô Cultual d'Avó tem um espaço reservado para exposição das mais variadas formas de arte | Foto: Layla Mussi

No início, o projeto foi apoiado por alguns escritores locais, como Yonara Costa. O bistrô foi testemunha, inclusive, da criação do coletivo Escritoras Vivas, que produz literatura e busca democratizar a cultura.

“A gente percebeu que esse pessoal estava muito desamparado, e tinham que ficar migrando para outros lugares porque São Gonçalo não tinha um ponto cultural. Temos muito orgulho de dizer que somos resistência e também exemplo, espelho. Hoje quando eu olho São Gonçalo tem vários pontos culturais e temos muito orgulho disso”, explicou Jandira.

O local também é um ponto de reunião de artistas gonçalenses | Foto: Layla Mussi

Pela importância cultural e social do bistrô, em 2023, o local foi alvo de um projeto de lei (PL) para declará-lo como Patrimônio Material Histórico Cultural e Turístico do Estado do Rio de Janeiro, pela deputada federal, Elika Takimoto. O projeto ainda tramita na Alerj.

“Com essa indicação a gente conseguiria mais acesso e ajuda do poder público para termos oficinas gratuitas, para poder ajudar as crianças e idosos, principalmente. O bistrô tem um foco muito grande em idoso e criança. A gente começou oferecendo aula de violão e queremos voltar com elas, além das aulas de percussão, oficinas gratuitas de literatura para o idoso e para as crianças”, explica Jandira. acrescentando que alguns dos projetos foram possíveis graças à lei de incentivo à cultura Aldir Blanc logo após a pandemia.

Além da PL, a fundadora já recebeu diversas moções da câmara de vereadores de São Gonçalo pelo seu trabalho no bistrô | Foto: Layla Mussi

Confira a programação do Bistrô Cultural d’Avó para os próximos dias

O Bistrô d'Avó recebe diversos eventos culturais | Foto: Layla Mussi

O local, que une boa comida e cultura, é aberto para todos os públicos, mas em especial àqueles que buscam aproveitar eventos culturais, especialmente durante o dia.

“Nós reinauguramos segunda-feira, e com a praça cheia. O pessoal diz ‘não tem espaço para se fazer nada de dia’, mas tem, nós estamos aqui. Tem muita gente que trabalha home-office, que não trabalha às segundas-feiras e essas pessoas gostam de lazer. Também tem muita gente que tem síndrome do pânico e não sai à noite e mesmo assim, quer literatura, quer entretenimento e aqui é um espaço voltado para isso, para não excluir essas pessoas”, contou Jandira.

Buscando atrair mais pessoas para conhecer e se apropriar da cultura gonçalense, o Bistrô Cultural d’Avó divulga em suas redes sociais toda programação de cada mês. Para março, confira:

15/03 - Sábado: Roda de samba raiz com o grupo Samba Boemia, às 13 horas

22/03 - Sábado: Evento especial do Dom Sarau

29/03 - Sábado: Roda de Conversa com mulheres

O Bistrô Cultural d'Avó se assemelha com casa de avó | Foto: Layla Mussi

“Temos previstos alguns lançamentos de livros, e estamos organizando, ainda em abril, um sarau chamado ‘Café com Prosa’, um evento de literatura de manhã, um café literário. A ideia é fazer um a cada primeiro sábado do mês. Estamos abertos também para escritores e artistas locais, temos ideias de fazer exposições”, acrescenta a fundadora.

História do Bistrô Cultural d’Avó

O Bistrô Cultural d'Avó se assemelha com casa de avó | Foto: Layla Mussi

Além de um espaço de cultura e lazer, o Bistrô Cultural d’Avó também foi pensado para ser um ambiente que traria conforto aos clientes, como casa de vó. Entretanto, o bistrô não possui um lugar próprio e de tempos em tempos precisou se mudar. Até o momento, já passou por três endereços diferentes, mas uma coisa não muda: o carinho dos clientes, que se tornaram amigos, para com o espaço e os fundadores.

“A inauguração do Bistrô d’Avó foi em 16 de outubro de 2018, mas nós não temos sede própria e começamos na Nilo Peçanha 56 e depois fomos para o Casarão na Ricardo Vieira, 102. Mas fomos pegos pela pandemia e voltamos para a Nilo Peçanha. Com o movimento pós pandemia, as coisas recomeçando, nós pensamos em encerrar mas surgiu a oportunidade de vir para o espaço que é novo para revitalizar essa praça (Praça do Rodo), em parceria com Espaço Fashion Mix”, contou Jandira.

O local é composto por alguns bens doados pelos clientes | Foto: Layla Mussi

Em todas as vezes que o bistrô mudou de lugar, os clientes fiéis contam que notaram uma melhoria.

“Na reinauguração, os clientes chegaram aqui e falaram, ‘nossa, está melhor do que antes’ e eu falava que essa era a terceira vez que mudamos e é a terceira vez que a percepção do cliente sempre diz melhor do que antes. [...] Aqui não tem aquela história de ‘você chegou e tem que levantar porque alguém quer sentar’, não, a gente tem mais espaço do que a clientela do dia a dia, então as pessoas chegam, sentam, conversam”, contou uma das fundadoras.

O lugar acolhedor ocupa um importante espaço na vida das pessoas que ajudam o bistrô de diversas formas, como a doação de itens, muitas vezes de valor sentimental, para ornamentar o lugar ou compor os materiais de serviço do bistrô. Um exemplo disso é o presente que os fundadores receberam de uma cliente, na reabertura após a pandemia: uma árvore da vida bordada com o nome do bistrô.

Árvore da vida bordada e doada por uma cliente na abertura pós pandemia | Foto: Layla Mussi

*Sob supervisão de Cyntia Fonseca