Shopping em São Gonçalo recebe exposição de fantasias sobre o samba-enredo da Porto da Pedra

O São Gonçalo Shopping recebe uma exposição de fantasias dedicada ao enredo da escola de samba G.R.E.S. Unidos do Porto da Pedra para o Carnaval de 2024. Localizada no 2º piso, em frente à loja Fashion Biju, a mostra poderá ser visitada de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 11h às 21h, conforme o horário de funcionamento do shopping.

A exposição mergulha no universo do samba-enredo “Lunário Perpétuo: A Profética do Saber Popular”, que presta homenagem à sabedoria popular e às tradições culturais brasileiras. O tema retrata a influência do “Lunário Perpétuo”, um almanaque que circulou no Brasil a partir do século XIX e se tornou uma fonte essencial de conhecimento para a população. A publicação abordava temas como agricultura, saúde, astrologia e religião, sendo especialmente relevante para o meio rural.

A mostra também celebra a trajetória da G.R.E.S. Unidos do Porto da Pedra, escola de samba tradicional do Rio de Janeiro, fundada em 1952 e conhecida como o "Tigre de São Gonçalo". A agremiação, que conquistou um título no Grupo Especial em 1975, é reconhecida por suas apresentações inovadoras e ousadas, mantendo viva a cultura do samba.

O evento é gratuito e fica no shopping até o dia 31 de março.

Serviço

Exposição de Fantasias – G.R.E.S. Unidos do Porto da Pedra

Horário: Segunda a sábado: 10h às 22h; Domingos e feriados: 11h às 21h

Local: 2º piso, em frente à Fashion Biju – São Gonçalo Shopping

Entrada gratuita