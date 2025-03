Carnavalesco Paulo Barros anuncia saída da Unidos de Vila Isabel

Em uma publicação no Instagram, neste domingo (9), o carnavalesco Paulo Barros anunciou sua saída da escola de samba Vila Isabel, após a agremiação ficar em oitavo lugar no Carnaval 2025, com o enredo “Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece”.

“Agradeço a toda a comunidade de Vila Isabel pelo carinho! Anuncio meu desligamento da querida Unidos de Vila Isabel, Vila”, escreveu Paulo Barros, que estava na escola desde 2023.

Leia também:

Homem é morto após invadir casa em Santa Rosa, Niterói

Acidente entre motocicletas deixa duas pessoas feridas no acesso à Ponte Rio-Niterói

A agremiação também se pronunciou sobre a saída do carnavalesco, por meio de nota. “A Unidos de Vila Isabel informa que o carnavalesco Paulo Barros não compõe mais o quadro de profissionais da agremiação. Agradecemos pela jornada de entrega e envolvimento com o nosso pavilhão e desejamos sucesso nos próximos passos”, divulgou a Vila Isabel.

Paulo Barros foi criticado após alegar, em entrevista à coluna de Mônica Bergamo, da Folha, que não lhe agrada fazer desfiles com temática africana, pois acha que as alas ficam muito parecidas na avenida e que o público não entende.

Após isso, o carnavalesco foi acusado de não respeitar as outras agremiações e a herança cultural africana que existe no Brasil.

A fala do carnavalesco viralizou e ele voltou a reforçar sua opinião nas redes sociais, onde disse que não criticou outras escolas e tem o direito de comentar sua preferência pessoal.