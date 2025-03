Acidente entre motocicletas deixa duas pessoas feridas no acesso à Ponte Rio-Niterói

Na manhã desta segunda-feira (10), duas pessoas ficaram feridas em um acidente entre duas motocicletas na rampa de acesso à Ponte, via Jansen de Melo, em Niterói, no sentido Rio de Janeiro. As vítimas foram socorridas e encaminhadas para o Hospital Estadual Azevedo Lima, no Fonseca. O estado de saúde delas não foi atualizado até o momento.

Uma faixa foi temporariamente interditada devido ao acidente, mas já foi liberada. O tráfego apresenta lentidão nos acessos ao Vão Central, com tempo de travessia de 30 minutos para o Rio de Janeiro. Já para Niterói, o fluxo está normal, com travessia de 13 minutos. Operadores da NitTrans estão no local para orientar os motoristas.

Leia também:

Fátima Bernardes e William Bonner viajam em família e ganham elogios dos internautas

Comandante dos bombeiros é encontrado morto em cachoeira