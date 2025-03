Bloco 'Os Trabalhistas Estão Chegando' é atração no Carnaval de Niterói nesse domingo (9) (Vídeo)

Pelo segundo ano consecutivo, o Bloco Carnavalesco 'Os Trabalhistas Estão Chegando' é uma das atrações do Carnaval de Niterói. A agremiação vai se apresentar no próximo domingo (9), na Praça Betty Orsini, na Rua Visconde de Sepetiba, ao lado do Edifício Tower 2.00, no Centro de Niterói, entre às 18h e 22h. Além da presença dos componentes, a 'Segunda Ressaca do Carnaval', vai contar com vários convidados do mundo do samba e do Carnaval como atrações.

Os segmentos da agremiação vão se apresentar | Foto: Divulgação

A 'Banda Casério Show', abre a festa, apresentando, ao vivo, as tradicionais e inesquecíveis marchinhas de Carnaval. Logo em seguida, o clima esquenta ainda mais com o grupo 'samba dos mestres'. Vão ão se apresentar também os segmentos da agremiação, sob o ritimo da bateria 'Pura Justa Causa', comandados pelos mestres Tiziu e Suellen, além de musas musos, ala de baiana e casal de mestre sala e porta bandeira. Os intérpretes André Quintanilha e Pavarotti estão no comando do carro de som.

O bloco foi fundado em 2022 | Foto: Divulgação

'Os Trabalhistas', que tem como 'slogan' a frase 'O juízo do samba', foi criado em abril de 2023, num projeto cultural liderado pelo advogado trabalhista José Carlos de Araújo, também um dos fundadores do bloco "Data vênia", transformado depois em escola de samba. Junto com outros foliões, entre advogados e sambistas de raiz, eles decidiram seguir caminho independente e serem mais uma opção ao pessoal da Justiça em geral, junto com "representantes do povo, principalmente das comunidades", segundo o presidente José Carlos.

Divulgação