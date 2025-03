Carnaval 2026: Ingressos para desfiles do ano que vem já estão à venda

Desfiles no ano que vem acontecerão nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro - Foto: Divulgação/Prefeitura do Rio

Desfiles no ano que vem acontecerão nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro - Foto: Divulgação/Prefeitura do Rio

Já está aberta a venda de ingressos para os desfiles das escolas de samba do Rio em 2026. Antes mesmo de as campeãs deste ano no Grupo Especial voltarem ao Sambódromo para o Desfile das Campeãs neste sábado (08), a Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa) já iniciou a venda dos bilhetes para os desfiles do próximo ano, através do site oficial do Carnaval carioca.

Os ingressos começaram a ser vendidos a partir das 12h nesta sexta (07). Duas modalidades de ingresso foram disponibilizadas até o momento. Uma delas é o "Ingresso Sambista"; com ele, o espectador compra uma entrada e só escolhe o dia de desfile que deseja assistir posteriormente. A entrada custa a partir de a partir de R$ 190, com a meia entrada a R$95.

Já o outro tipo de ingresso que já está à venda é o Passaporte Rio Carnaval, que garante entrada para os três dias de desfile e custa R$ 450. Segundo a Liesa, os dois modelos de ingresso ficarão disponíveis por tempo limitado. As vendas acontecem através da plataforma Ticketmaster, que pode ser acessada através do site oficial do Carnaval.

Os desfiles do Grupo Especial do Carnaval carioca em 2026 acontecerão nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro. A campeã Beija-Flor volta a desfilar pela categoria principal junto da campeã da Série Ouro deste ano, a Acadêmicos de Niterói, e de outras dez escolas: Imperatriz Leopoldinense, Viradouro, Mangueira, Unidos da Tijuca, Salgueiro, Vila Isabel, Mocidade Independente, Paraíso do Tuiuti, Grande Rio e Portela.