Vasco realiza ação social e faz leilão da camisa de Vegetti que foi rasgada em duelo contra o Nova Iguaçu

O Vasco promoveu uma ação social na plataforma "Play For a Cause" para leiloar a camisa utilizada pelo atacante Vegetti na vitória sobre o Nova Iguaçu, na quarta (05), pela Copa do Brasil. A peça foi rasgada durante o duelo.

O dinheiro arrecadado será totalmente destinado à Associação de Moradores da Barreira do Vasco, comunidade que faz parte do entorno de São Januário e possui ligação histórica com o clube. O item também foi autografado pelo atacante e capitão vascaíno.

A camisa foi rasgada durante um lance de ataque do cruzmaltino. Aos 17 do primeiro tempo, o Vasco já vencia por 1x0, quando o jogador no Nova Iguaçu puxou e derrubou o atacante Vegetti dentro da área. O árbitro não hesitou e assinalou a penalidade em favor do Vasco.

Leia também:

▶ São Gonçalo fará recadastramento de jornaleiros e chaveiros; Confira o cronograma

▶ Moeda Arariboia movimenta mais de R$ 500 milhões na economia de Niterói

Vegetti precisou trocar o uniforme antes da cobrança e um funcionário do clube mostrou para a câmera de transmissão de tv o buraco deixado na camisa. A peça estará disponível para ser adquirida até as 20h da próxima quinta-feira (13).

O Vasco realizou outra ação com leilão de camisas recentemente. As camisas utilizadas pelos jogadores na primeira partida da semifinal do Carioca, diante do Flamengo, também estão sendo leiloadas para ajudar a comunidade vizinha ao estádio do clube.

No jogo em questão, no dia 1º de março, os jogadores vascaínos entraram em campo com patches nas camisas que continham os símbolos das escolas de samba do Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro.