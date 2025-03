Dia da Pipoca: Cinemark realiza ação especial inédita para celebrar a data

O Dia da Pipoca, celebrado em 11 de março, pode não ser um feriado, mas, neste ano, a Cinemark decidiu comemorar a data em grande estilo com uma ação nacional inédita dedicada ao seu snack premiado e irresistível! No dia 16 de março, a rede realiza a promoção ‘Traga seu Balde’, que permite que o público leve um recipiente de sua preferência - aquele balde colecionável icônico de um filme específico, ou o balde favorito de pipoca que está na família há gerações ou até um recipiente super original e inédito no melhor estilo “faça você mesmo” - em um cinema da rede para encher com até 10 litros de pipoca por apenas R$ 19,00.

A promoção será a primeira ação do gênero feita pela rede no Brasil. Nos Estados Unidos, uma ação similar foi uma febre entre o público, com centenas de pessoas levando as mais diversas embalagens para serem abastecidas com o snack. Aqui no Brasil, qualquer balde está liberado, mas é necessário seguir uma regra: o recipiente precisa estar higienizado, ser impermeável (caso o cliente queira a manteiga na pipoca) e adequado ao consumo de alimentos. Baldes, potes, bacias... a criatividade não tem limites!

Pelo valor de R$ 19,00, o público garante até 10 litros de pipoca, equivalente a 2 baldes de pipoca da Cinemark. É importante se atentar: não será oferecido refil, ou seja, a promoção não garante o reabastecimento fracionado dos baldes, e sim apenas de forma única. Se o cliente levar um “balde“ menor que 10 litros, o mesmo será preenchido até a sua capacidade. Cinemas com snack bar prime não participam (Iguatemi São Paulo, Cidade Jardim, Lar Center, Iguatemi Campinas Prime e Village Mall). Consulte a unidade mais próxima ou o site da Rede para mais informações.

“O Dia da Pipoca vem se tornando um dos marcos do ano na Cinemark e para os amantes do snack. A celebração merece uma ação especial para destacar ainda mais a nossa pipoca premiada - eleita pelos próprios clientes como a melhor do mercado. O cheirinho da pipoca é a porta de entrada do cinema e a experiência sem o snack não fica completa. No dia 16 de março, convidamos a todos para soltarem a imaginação com seus recipientes e aproveitarem junto com a gente um dos snacks mais tradicionais e amados das salas de cinema por um preço incrível”, destaca Vinícius Porto, Diretor de Marketing da Cinemark

Para convidar o público a se engajar na ação, a Cinemark conta com uma campanha criada em parceria com a Magenta. Entre os esforços de comunicação, a agência elaborou um filme, com veiculação nos cinemas da rede e nas redes sociais, e que convida as pessoas a se esbaldar de pipoca na Cinemark. Além da live especial com o Jovem Nerd, que aconteceu durante a transmissão ao vivo do Oscar 2025, a campanha conta com uma ação de Fake Out Of Home que trará imagens de grandes baldes de pipocas em diversos pontos conhecidos de São Paulo. Uma ativação especial ainda levará uma piscina de pipoca ao cinema do Shopping Eldorado, na capital paulista. A agência Atômica Lab será a responsável pelas ações com influenciadores.

*O “balde” precisa estar higienizado, ser impermeável e adequado ao consumo de alimentos.

Promoção “Traga seu Balde”: Dia da Pipoca na Cinemark

Quando: A compra e retirada acontecem apenas no dia 16/03/2025 (domingo).

Canais de venda: Em todos os canais da rede: App, Site, ATM e bilheteria

Onde: Em todas as unidades padrão da Cinemark no país. Não participam cinemas Prime: Iguatemi São Paulo, Cidade Jardim, Lar Center, Iguatemi Campinas Prime e Village Mall.

Valor: R$ 19 (até o limite de 10 litros de volume de pipoca salgada - doce não participa). Consulte o site da Rede para mais informações.





Dia da Pipoca na Cinemark Divulgação