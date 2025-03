Prefeitura de Niterói promove Festival Mulher no Reserva Cultural

Com atrações gratuitas na Sala Nelson Pereira dos Santos e no espaço interno do Reserva Cultural - Foto: Divulgação/Arquivo/Alex Ramos

Com atrações gratuitas na Sala Nelson Pereira dos Santos e no espaço interno do Reserva Cultural - Foto: Divulgação/Arquivo/Alex Ramos

Comemorado anualmente em 8 de março, o Dia Internacional da Mulher terá uma extensa programação voltada para o público feminino de Niterói, com a realização da quarta edição do Festival Mulher, que acontece de 13 a 16 de março, no Reserva Cultural, em São Domingos. Para marcar a data, o Museu de Arte Contemporânea (MAC) será iluminado na cor rosa, simbolizando a homenagem às mulheres que inspiram, a partir das 17h30 deste sábado (08).

A Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal da Mulher e da Fundação de Arte de Niterói (FAN), programou uma série de atividades culturais, artísticas, debates, rodas de conversa e experiências de empoderamento feminino, com atrações gratuitas na Sala Nelson Pereira dos Santos e no espaço interno do Reserva Cultural. O evento, que já se consolidou como um dos maiores e mais importantes da cidade, é dedicado à celebração das mulheres que inspiram.

Leia também:

Movimento de Mulheres promove ação de mobilização para Dia Internacional da Mulher

Toureiro passa por cirurgia de nove horas após grave chifrada em tourada no México

“Este evento é uma grande oportunidade de celebrar a força, a coragem e o talento das mulheres de Niterói, além de proporcionar momentos de aprendizado, troca e bem-estar. Estamos muito felizes com a participação de tantas mulheres incríveis e com a programação diversificada que preparamos para todas”, afirma Thaiana Ivia, secretária municipal da Mulher de Niterói.

A advogada, influenciadora e apresentadora de TV, Gabriela Prioli é a principal convidada do primeiro dia do festival, participando de um talk show no dia 13/03, às 19h30, mediado pela primeira-dama Fernanda Sixel Neves e pela secretária da Mulher, Thaiana Ivia. A cantora Luciana Melo encerra a primeira noite com um show especial recheado de sucessos, a partir das 20h30.

O evento também será palco do tradicional Prêmio das Servidoras e Inês Etienne | Foto: Divulgação - Arquivo/Alex Ramos

O evento também será palco do tradicional Prêmio das Servidoras e Inês Etienne, uma homenagem às mulheres que fazem a diferença no dia a dia da cidade e à memória de Inês Etienne, uma referência histórica no enfrentamento à ditadura militar.

“Criamos a campanha Mulheres que Inspiram trazendo luz para seis mulheres inspiradoras que, através de suas conquistas, nos fazem vibrar e celebrar todas. Com muita cultura, reflexões sobre o universo feminino, espaço de descompressão e bem-estar, vamos juntas vivenciar e nos conectar. Claro que teremos um espaço reservado para o cuidado, porque precisamos, sim, cuidar de quem cuida”, destacou a primeira-dama Fernanda Sixel Neves.

O público poderá participar ainda de rodas de conversa, bate-papos, espetáculos de dança e teatro | Foto: Divulgação - Arquivo/Alex Ramos

Para quem busca bem-estar, haverá um espaço de massagem, corte de cabelo e práticas integrativas. O público poderá participar ainda de rodas de conversa, bate-papos, espetáculos de dança e teatro, lançamento de livro e até aula de yoga. O evento contará ainda com um baile charme, roda de samba e diversas atrações culturais, como os shows de Fernanda Abreu, Nilze Benedicto e Mona Vilardo.

A programação também inclui a Feira Empreender Mulher, onde empreendedoras locais terão a oportunidade de expor seus produtos e serviços, além de uma aula de defesa pessoal para capacitação das mulheres em sua segurança.

Apoio às mulheres de Niterói

Com a missão de promover os direitos das mulheres de Niterói em diversas áreas, a Secretaria Municipal da Mulher disponibiliza serviços como assistência social e jurídica, apoio psicológico, capacitação profissional e atendimento especializado e multidisciplinar. Atualmente, o município conta com cinco equipamentos de proteção à mulher: o Centro Especializado de Atendimento à Mulher Neuza Santos (Ceam), dois Núcleos de Atendimento à Mulher (Nuam), a Sala Lilás e o Espaço Empreender.

Festival Mulher

Datas: 13 a 16 de março de 2025

Local: Sala Nelson Pereira dos Santos / Reserva Cultural

Entrada: gratuita

Endereço: Av. Visconde do Rio Branco, 880 - São Domingos, Niterói

Programação Festival Mulher

Quinta-feira, 13 de março

14h - Feirinha e Espaço Gourmet

18h30 - Abertura

19h30 - Talk Show com Gabriela Prioli mediado por Fernanda Sixel Neves e Thaiana Ivia

20h30 Show de Luciana Mello

Sexta-feira, 14 de março

9h - Aprendiz Musical

9h15 - Ballet Jovem

10h - Prêmio Servidoras

12h30 - DJ Talie

14h30 - Espetáculo Teatral “Todas as Marias”

15h30 - Roda de Conversa com as técnicas do CEAM e Raquel Vivas

16h20 - Bate papo sobre finanças com Letícia Torzecki

17h30 - DJ Talie

18h - Lançamento Dani Fritzen, Mona Villardo e Tânia Sá (Curta e Bate-papo)

19h30 - DJ Talie

20h - Show Mona Vilardo

Sábado, 15 de março

10h às 15h - Espaço Kids

10h - Roda de conversa sobre Maternidade com Adriana Oliveira

11h - Contação de História

13h30 - DJ Evilline

14h30 - Saúde, Dermato, Beleza com a Dra Renata Goulart

15h15 - Identidade e Branding Pessoal com Priscilla Oliveira e Jacke Molonha

16h - Direito ao Prazer com Priscila Thielle

17h - Kika Lobo em 50+

18h30 - DJ Evelline

19h - Show com Nilze Benedicto

Domingo, 16 de março

9h às 13h - Espaço Kids

9h às 13h - Espaço Bem Estar | SENAC - Massagem e Práticas Integrativas de Saúde com Ana Carolina Valente

9h30 - Yoga Infantil com Carol Daya

10h15 - Yoga Adulta com Carol Daya

11h - Defesa Pessoal com Stephanie Tausch

13h - DJ MyIIa

14h - Palestra sobre Letramento Racial com Vilma Piedade

15h - Baile Charme

16h - Roda de Samba com as alunas Oficina das Minas

17h30 - DJ Mylla

19h - Prêmio Inês Etienne Romeu

2Oh30 - Show Fernanda Abreu