Porto da Pedra e Acadêmicos de Niterói fazem diferença na Série Ouro no sábado. Saiba quem pode vencer ou cair

Que a Sapucaí é na Cidade Nova, palco maior do samba do Rio de Janeiro, todo mundo sabe. Mas no Carnaval de 2025, pode se dizer, em matéria de Série Ouro, que as agremiações 'do outro lado da poça', nunca estiveram tão em alta e com reais condições de sonhar pela única vaga reservada, na Série Ouro, a campeã desse grupo de acesso. No segundo dia de desfiles, a Porto da Pedra fez seu 'Tigre' de São Gonçalo rugir forte e deixou a passarela de desfiles aclamada aos gritos de ´'é campeã'. No embalo das festas juninas, quem também surpreendeu foi a Acadêmicos de Niterói, com um desfile leve, solto e recheado de surpresas, para sonhar com uma boa colocação.

União de Maricá foi uma das escolas que fez a diferença | Foto: Sergio Soares

As duas escolas, deverão fazer uma disputa à parte pelo título com a 'vizinha' União de Maricá e as 'veteranas' Estácio de Sá e União da Ilha, que 'sobraram na turma' na primeira noite de apresentações na Série Ouro. Mas se alto nível apresentado por essas quatro postulantes ao título foi algo inquestionável, sobraram poucas opções para se destacar em meio a desfiles 'mornos' e sem grandes novidades apresentados pela maioria das 16 agremiações da Série Ouro.

Estácio de Sá foi considerada uma das melhores da primeira noite | Foto: Sergio Soares

Com a responsabilidade de abrir o espetáculo, na segunda noite de desfiles, a Tradição, com problemas em série, deixou a Sapucaí com forte preocupação de ocupar uma das 2 vagas destinadas a que for rebaixado para a Série Prata. Sua volta para a Intendentes Magalhães, é quase certa. Agora é aguardar a abertura dos envelopes, na próxima quarta-feira (5) para saber o que avaliaram e decidiram os jurados.

Desfiles no segundo dia pela Série Ouro

Tradição - A volta à Sapucaí, após 16 anos, foi com a apresentação do enredo 'Reza', do experiente carnavalesco Leandro Valente. Mas o belo samba-enredo com assinatura de Fred Camacho, Pretinho da Serrinha e Diego Nicolau, infelizmente foi 'pano de fundo' para uma sucessão de problemas. E tudo começava na armação, com componentes terminando de se fantasiar, e destaques sendo colocados no carro abre-alas com o cronômetro já disparado. Ainda houve a inversão da colocação das composições em uma alegoria. Sobrou até para o Condor, símbolo da escola, que veio sem as patas. Também foram observadas alas com figurinos faltando partes, além de diversas falhas de acabamento. Por conta dos problemas em série, teve de acelerar muito o passo na reta final da apresentação. Tem tudo para voltar à Intendentes em 2026.

Tradição corre risco de rebaixamento para a Intendente Magalhães | Foto: Divulgação

União do Parque Acari - Mais altos do que baixos na apresentação do enredo 'Cordas de Prata: o Retrato Musical do Povo, do carnavalesco Guilherme Estevão. Faltou organização, com 'buracos se abrindo' ao longo do desfile, que teve também canto irregular para o samba de Moacyr Luz e Fred Camacho. Se o 'chão' não foi bom, a escola 'mandou' bem na parte estética, com alegorias imponentes, num belo conjunto de cores com as fantasias. Deve brigar por colocações intermediárias, o que não é desmérito para uma agremiação que está chegando agora à Sapucaí.

Desfile da Vigário Geral foi bastante elogiado pela crítica especializada | Foto: Divulgação

Vigário Geral - Até então, surpreendeu com um desfile acima da média na apresentação do enredo 'Ecos de Um Vagalume', assinado pelos carnavalescos Alex Carvalho e Caio Cidrini. O conjunto estético contou bem o enredo, com leitura clara e de boa interação com o público. A comissão de frente, utilizou a iluminação cênica da Sapucaí de forma precisa, criando um efeito impactante. Mesmo com canto irregular, a escola evoluiu bem, conseguindo cruzar a Sapucaí dentro do tempo estabelecido pelo regulamento, de 55 minutos. Também briga por boas colocações.

Leia também:

Estandarte de Ouro: Porto da Pedra conquista prêmio de melhor escola

Acadêmicos de Niterói faz 'arraia' e surpreende na Avenida

Unidos de Bangu - Assim como a Império Serrano e a Unidos da Ponte, desfilou sem risco de rebaixamento ou o direito de disputar título, por causa de um incêndio, no mês passado na empresa que produzia fantasias para as escolas de samba. Talvez esse fator tenha sido determinantes para um desfile leve e compacto na apresentação do enredo “Maraka’ Anandê – Resistência Ancestral”, que homenageou a Aldeia Marakanã, comunidade indígena no Rio de Janeiro que luta para preservar seu espaço na capital, após ser expulsa em 2013 para obras no Maracanã em função da Copa do Mundo. Sem a responsabilidade da disputa, componentes brincaram e evoluíram emocionados, talvez pelo fato de a luta e a bravura da escola terem conssonancia com o movimento indígena.

O 'Tigre', símbolo da Porto da Pedra, fugiu alto na Sapucaí | Foto: Enzo Britto

Porto da Pedra - Rebaixada no ano passado do Grupo Especial, a Porto da Pedra voltou com garra e muita disposição à Série Ouro, querendo mostrar que o lugar da agremiação é na Elite. Mostrou uma estrutura digna de grupo especial, com luxo e bom gosto nas alegorias e fantasias. Um desfile compacto e de canto forte na apresentação do enredo 'A História que a Borracha do Tempo Não Apagou', assinado pelo carnavalesco Mauro Quintaes. A escola 'sobrou na turma' e se credenciou a disputar o título, que dá acesso única vaga que será aberta no Grupo Especial para o Carnaval de 2026.

São Clemente - O bom enredo 'A São Clemente dá Voz a quem não tem', assinado pelo carnavalesco Mauro Leite, que abordou o universo pet, ficou prejudicado por problemas apresentados nas alegorias e também nas fantasias, com falhas de acabamento. o canto da escola também irregular. Vai brigar apenas por posições intermediárias.

Acadêmicos de Niterói fez a melhor apresentação na história da escola na Sapucaí | Foto: Divulgação

Acadêmicos de Niterói - Desfilando há alguns anos no acesso, a Acadêmicos de Niterói, ex-Sossego, se amadureceu com a experiência acumulada na Sapucaí. Na apresentação do enredo 'Vixe Maria', sobre as festas juninas, de fácil leitura e interatividade com o público, mostrou a competência de quem vai brigar na parte de cima, com outras que se apresentaram bem. A beleza plástica, com a combinação de cores, foram pontos altos nas fantasias e alegorias, onde não faltou luxo e bom acabamento. O veterano Nêgo, mas uma vez, fez a grande diferença, conduzindo com maestria o carro de som, e mostrando porque ainda é um dos melhores intérpretes em atividade. Compacta e cantando forte o hino oficial, passou dentro do tempo, Pode surpreender!

Império Serrano - Afastada da disputa pelo título, e também do rebaixamento, por causa do incêndio que destruiu suas fantasias no mês passado, a Império, assim com a Unidos de Bangu, que amargou a mesma situação, acabou fazendo uma passagem 'morna' pela Sapucaí, na apresentação do enredo 'O Que Espanta Miséria É Festa, assinado pelo carnavalesco Renato Esteves. Com bastante atraso, a agremiação entrou na Sapucaí com o dia já claro. Com fantasias improvisadas, diferentes dos figurinos que deveriam estar sendo apresentados, ela teve um problema logo no início do desfile, quando um dos carros alegóricos quebrou e não cruzou a Sapucaí.

O Império Serrano desfilou com o dia já claro, com problemas | Foto: Divulgação

.