Mulher é baleada na cabeça em tentativa de feminicídio no Catete, Rio de Janeiro

Cristiane da Silva Araújo, de 40 anos, foi baleada na cabeça dentro de sua residência, localizada na comunidade Santo Amaro, no Catete, Zona Sul do Rio, na tarde de terça-feira (4). Informações de testemunhas indicam que o responsável pelo disparo foi o ex-companheiro da mulher. O crime está sendo investigado pela Polícia Civil como tentativa de feminicídio.

No primeiro momento, a mulher foi encaminhada ao Hospital da Glória D’Or, mas logo em seguida, foi transferida para o Hospital Estadual Alberto Torres, situado em São Gonçalo. De acordo com a unidade hospitalar, Cristiane foi submetida a uma cirurgia durante a noite e permanece internada no CTI, mas apresenta estabilidade em seu estado de saúde, que é considerado grave.

Leia também:

Seleção Brasileira: Neymar pode voltar a defender a camisa verde e amarela

São Gonçalo realizará mais um leilão virtual de veículos

Testemunhas alegam que o suspeito invadiu o imóvel de Cristiane e disparou contra a cabeça da mulher, antes de fugir do local. A investigação do crime está sob responsabilidade da 9ª DP (Catete), que realiza diligências para esclarecer o que aconteceu.

O delegado, Rafael Barcia, preferiu não revelar a identidade do homem, mas informou que o suspeito tem outras passagens pelos crimes de homicídio, roubo e tráfico de drogas.