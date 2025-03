Carnaval Raiz de São Gonçalo: confira a programação!

Milhares de pessoas foram às ruas, para curtir o primeiro dia do Carnaval Raiz de São Gonçalo. O evento, organizado pela Prefeitura, garante atrações em sete pontos da cidade, que contam com recreação para as crianças, shows de bandas, baterias de escolas de samba e DJs, que animaram moradores e visitantes. A programação continua até a terça-feira (4).

O evento tem uma proposta descentralizada, levando alegria a sete bairros de São Gonçalo: Trindade, Pacheco, Jardim Catarina, Santa Catarina, Jardim Alcântara, Itaúna e Porto da Pedra. Com esse formato, o Carnaval Raiz garante que todos tenham acesso à festa, sem a necessidade de se deslocar para grandes centros.

“Eu trouxe a família toda, somos do Barro Vermelho e viemos curtir aqui em Santa Cartarina. Há mais de 30 anos passamos o carnaval por aqui mesmo e esse ano estou achando muito bom, as crianças estão se divertindo, está tranquilo. Vamos voltar nos outros dias com certeza”, afirmou a manicure Patrícia Lopes.

Com foco na diversidade cultural, o evento celebra diferentes manifestações artísticas, proporcionando um espaço para novos talentos locais e para a valorização das expressões culturais da cidade.

“Normalmente, eu não passo o Carnaval aqui porque desfilo da Sapucaí, mas esse ano decidi passar e estou achando maravilhoso. Eu moro na Brasilândia e vim curtir no Porto da Pedra. Está muito organizado o evento, estou adorando”, disse a aposentada Rosemary Brasão.

A recreação infantil continua durante todo o Carnaval, com muitas brincadeiras e diversão, das 17h às 18h, nos seguintes dias e locais:

A recreação infantil continua durante todo o Carnaval | Foto: Divulgação

-03/03/2025 (segunda-feira)

Jardim Alcântara – Rua Francisco Campos, 241, esquina com Rua Valente do Couto, em frente à praça do colégio.

Porto da Pedra – Rua Abílio José de Matos, entre as Ruas Minas Gerais e Rua Manoel Marquês.

-04/03/2025 (terça-feira)

Pacheco – Rua Augusto Cesário Dias André com Estrada do Pacheco.

Confira a programação completa de shows:

. No palco da Trindade tocam: Caprichosos de SG e Valéria Brasil, no domingo; Samba Show e No Sigilo, na segunda; e Samba Show e Provocação, na terça;

. No palco de Itaúna tocam: Pingo D'água e Clelio, no domingo; Independente do Boaçu e Rene Santos, na segunda; e Pingo D'água e No Sigilo, na terça;

. No palco do Jardim Catarina tocam: Barro Vermelho e Martins, no domingo; Alegria de Guaxindiba e Naninho, na segunda; e Glauber e Angelo Gomes, na terça;

. No palco do Jardim Alcântara tocam: Leões de SG e Ramon Ramos, no domingo; Unidos de Neves e Clelio, na segunda; e Acadêmicos do Porto Novo e Clauber, na terça;

. No palco da Porto da Pedra tocam: Acadêmicos do Porto Novo e Foka, no domingo; Barro Vermelho e Jackson, na segunda; e Independente do Boaçu e Gustavinho, na terça;

. No palco do Pacheco tocam: Chupa que é de uva e No Sigilo, no domingo; Juninho Cadencia e Michael Costa, na segunda; e Alegria de Guaxindiba e Jackson Borges + Maycon André, na terça;

. No palco de Santa Catarina tocam: Unidos de Neves e Garcia Banda, no domingo; Acadêmicos do Universo e Valéria Brasil, na segunda; e Boêmios Barro Vermelho e Foka, na terça.