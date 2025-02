Bloco “Não é Não” se apresenta nesta sexta (28) em Niterói

O bloco “Não é Não!”, organizado pela Secretaria da Mulher de Niterói, se apresenta a partir das 16h nesta sexta-feira (28), na Praça Arariboia, Centro da cidade. Com o objetivo de pedir mais respeito ao público feminino e conscientizar contra o assédio sexual no Carnaval, o bloco traz, em 2025, o tema “Uma palavra basta”.

O tema é título da marchinha do bloco, composta por Carolina Vergara e Nilze Benedicto, que foi eleita a melhor marchinha em votação popular organizada pela Secretaria da Mulher, em parceria com a Fundação de Arte de Niterói (FAN). Ao todo, 36 candidatos e candidatas se inscreveram na competição de marchinhas, todas focadas em temas relevantes, como respeito, diversidade e inclusão.

A banda Um Amô, formada por quatro mulheres pretas, ritmistas e multi-instrumentistas do mundo do samba, vai botar o público pra dançar e cantar a marchinha vencedora, além de tocar outras músicas do repertório de carnaval. O quarteto é formado por Thalita Santos (surdos), Mari Braga (voz, cavaco e violão), Alanna Marinho (tamborim) e Bia Tinoco (caixa).

Leia também:

➢ Professora niteroiense abre 2ª chamada para coletânea literária sobre educação



➢ Moradores do Fonseca pedem lar temporário ou adoção de filhote de cachorro abandonado

A secretária municipal da Mulher, Thaiana Ivia, ressaltou a importância da iniciativa popular para conscientizar o público sobre o assédio sexual e o desrespeito.

“O Carnaval é a celebração da cultura popular, da alegria e da diversão, mas também deve ser um momento de respeito às mulheres. Infelizmente, durante os festejos, os índices de assédio e abusos aumentam significativamente. Pensando nisso, e com o objetivo de promover a conscientização sobre o fim da cultura do assédio e do desrespeito, colocaremos o nosso bloco "Não é Não" na rua! Uma iniciativa que visa garantir ações de respeito e segurança para todas as mulheres durante o Carnaval. Vamos fazer deste momento uma verdadeira celebração de alegria com empatia e respeito!”, afirmou Thaiana.

Quem quiser participar poderá levar sua própria camisa para personalizar seu look carnavalesco no local, com as oficineiras de customização de camisas, Quelli Quintanilha, e de adereços de cabeça, Wyna Castanheira. Vale lembrar também que os foliões devem levar seu copo ou garrafa para se hidratar no ponto de água instalado pela prefeitura em frente às barcas.

Serviço- Bloco Não é Não!

Data: Sexta-feira (28/02)

Horário: 16h

Local: Praça Arariboia, Centro