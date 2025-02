FFP-Uerj recebe 1º Seminário de Literatura Gonçalense (Selig) em março

A Frente Literária Gonçalense (Flig), grupo que reúne escritores e profissionais do setor editorial em São Gonçalo, realizará no dia 20 de março, na Faculdade de Formação de Professores (FFP-UERJ), a primeira edição do Seminário de Literatura Gonçalense (Selig). O encontro abordará o tema “O panorama literário e as novas direções do mercado editorial na cidade”.

Serão organizadas quatro mesas de debate com autores e especialistas locais, com o propósito de compartilhar experiências e visões sobre o segmento, em um período marcado por significativos investimentos culturais via editais das esferas municipal, estadual e federal. O destaque fica por conta do governo federal, que, por meio das leis Aldir Blanc e Paulo Gustavo, injetou R$ 14 milhões na economia criativa de São Gonçalo somente em 2024.

A programação começa às 11h, com a mesa de abertura dedicada à discussão sobre políticas públicas voltadas à literatura no município.

Em seguida, os debates seguem com painéis temáticos sobre autoria feminina, jornalismo e o mercado editorial e, para encerrar, uma mesa voltada à literatura de cordel produzida na cidade, segmento que vem ganhando notoriedade no cenário nacional.

O evento será finalizado às 17h com um sarau literário, onde artistas locais poderão se apresentar no microfone aberto.

Durante o seminário, haverá sorteios de livros e emissão de certificados para os participantes.

Interessados em garantir o certificado de horas e conferir a programação completa podem se inscrever através do formulário disponível neste link: formulário Selig.

Serviço:

I Seminário de Literatura Gonçalense (I Selig)

Local: Auditório do Bloco C da Faculdade de Formação de Professores da UERJ

Endereço: Rua Dr. Francisco Portela, 1470, Patronato, São Gonçalo

Data: 20 de março (quinta-feira)

Horário: 11h às 17h

