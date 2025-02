Bloco Loucos Pela Vida leva conscientização e alegria às ruas de Niterói no Carnaval da Inclusão

Abram alas que o carnaval da felicidade e da inclusão passará pelas ruas da cidade. Será realizado na próxima terça-feira (25/02) o tradicional desfile do bloco carnavalesco Loucos pela Vida. A concentração está marcada para 14h30 na Praça Leoni Ramos, na Cantareira, de onde sairá o cortejo, às 15h30, em direção à Praça Duque de Caxias, em Gragoatá.

Neste ano o enredo que vai animar os foliões é o “Cata Lata, Cata Sonhos - O Ambiente Vem Gritar: No Esquenta e Esfria, Nosso Bloco Vai Passar”, que também tem o propósito de conscientizar a população sobre a necessidade da reciclagem de materiais, do combate ao racismo ambiental e alertar sobre os perigos da mudança climática por ação direta da sociedade na natureza.

A reciclagem no Brasil está diretamente relacionada à questão social, a necessidade que os catadores têm de garantir seu sustento. Com essa abordagem, o enredo interpreta o coletor de materiais recicláveis como um símbolo de esperança e resistência contra o flagelo da miséria, do aquecimento global e da vulnerabilidade social imposta à população periférica e marginalizada.

O bloco carnavalesco antimanicomial que promove a saúde, a integração e a cidadania através da arte e da cultura popular, desfila há mais de vinte anos, foi uma iniciativa da rede de saúde mental de Niterói e atualmente se constitui como um coletivo de músicos com autonomia que contam com o apoio da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS). O coletivo organizador é um desdobramento de práticas e políticas para afirmação do direito à liberdade, cidadania e ao cuidado daqueles em sofrimento psíquico.

Os ritmistas ensaiam no Centro de Convivência e Cultura Dona Ivone Lara (CECO), no bairro de São Lourenço. A coordenadora do espaço, Viviane Costa, explica a importância da cultura para os usuários da rede. "A arte e o lazer, representados aqui através do carnaval, demonstram uma ampliação da compreensão de saúde. O que evidencia socialmente que pessoas com sofrimento mental são muito mais que a doença. E o Bloco Loucos pela Vida é um exemplo disso ao produzir a alegria, o conviver, a solidariedade e reafirmar a potência da diferença no social".

O Bloco Loucos Pela Vida conta com apoios e parceiros como: Plano Integrado de Saúde nas Favelas do Rio de Janeiro, Fundação Estatal de Saúde de Niterói (FeSaúde); Secretaria Municipal de Saúde de Niterói, Centro de Convivência e Cultura Dona Ivone Lara (CECO); Neltur; MACquinho Cultural, Bateria Leões da UFF, Projeto Bem Viver em Comunidade e Favela Verde.

