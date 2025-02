Tá calor? Conheça espaços com piscina em São Gonçalo para se refrescar neste verão

O Sol do verão segue sem dar trégua em São Gonçalo. Mesmo com temperaturas menos elevadas que as do início da semana - que teve recorde de calor na cidade vizinha -, o clima segue quente no município, com previsão de calor excessivo até o próximo sábado (22), segundo o portal “weather.com”. As máximas previstas para a cidade para esta quinta (20) e sexta (21) são de 32ºC, mas as condições de umidade têm feito a sensação térmica ficar um pouco mais elevada do que o esperado.

Com a onda de calor, muitos gonçalenses ficam à procura de um lugar para se refrescar e, apesar de não ter praias balneáveis, o município abriga alguns espaços e clubes com piscina que podem ajudar a aliviar o clima em dias de alta temperatura. Confira quatro lugares para se refrescar na cidade:

- Clube Esportivo Mauá

Um dos espaços de lazer mais tradicionais do município, o Mauá oferece acesso à piscina para clientes não-credenciados do clube todo final de semana. O valor pelo uso do dia é de R$ 30. Crianças menores de 10 anos não pagam. O agendamento para day use está disponível apenas nos fins de semana, das 09h às 17h.

Endereço: Av. Pres. Kennedy, 635 - Centro, São Gonçalo

Contato: (21) 97833-1187

- Sesc São Gonçalo

Outra piscina conhecida da cidade é a do Sesc São Gonçalo. Apesar de o espaço oferecer atividades abertas ao público, as atividades de banho livre são restritas aos usuários Sesc com Credencial Plena, Credencial Convênio e seus dependentes. As vagas são limitadas e os banhos livres acontecem de terça a domingo, de 9h às 17h.



Endereço: Av. Pres. Kennedy, 755 – Estrela do Norte, São Gonçalo

Contato: (21) 4020-2101

- Sest/Senat São Gonçalo

Localizado em Tribobó, o Sest/Senat é outra opção de espaço com piscina para quem procura um momento de lazer mais refrescante em São Gonçalo. A piscina tem acesso gratuito para trabalhadores do setor de Transportes e seus dependentes; para o restante da comunidade, a taxa para uso é de R$ 15. Ela fica disponível de terça a sexta, das 11h às 15h, e de sábado a domingo, das 08h às 17h.

Endereço: Rodovia Amaral Peixoto (RJ104), do km 9001 ao km 1149 - Tribobó, São Gonçalo

Contato: (21) 2702-8500

- Firjan Sesi

O espaço do Firjan Sesi//Senai em São Gonçalo também oferece piscina, mas, assim como no Sesc, o uso fica restrito aos credenciados do Sesi. O funcionamento é de segunda a sábado. Para se associar, é necessário entrar em contato com a unidade.

Endereço: Rua Nilo Peçanha, 134 - Centro, São Gonçalo

Contato: (21) 2476-3595 | (21) 2476-3509| (21) 99711-2337