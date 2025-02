Ita Folia 2025: Confira a programação do Carnaval de Itaboraí

O carnaval já está batendo à porta, e em Itaboraí a festa está garantida com o ItaFolia 2025. Entre os dias 1º e 4 de março, a cidade se transformará em um grande palco de alegria, cores e diversão, com uma programação pensada para toda a família. O evento acontecerá na Avenida 22 de Maio, arrastando milhares de foliões ao som de grandes blocos carnavalescos, como Simpatia é Quase Amor, Carrossel de Emoções, Bloco do Pagode do Adame, Cordão da Bola Preta, Vou Zuar, entre outros. Além disso, uma atração surpresa promete surpreender o público. A apresentação ficará sob o comando animado de André Gasparetty.

Vale destacar que a festa é promovida pela Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos (SEMTUR), e contará com uma estrutura planejada para proporcionar diversão com segurança. Para os pequenos foliões, a Praça Marechal Floriano Peixoto será o ponto de encontro, oferecendo uma matinê infantil, das 16h às 23h. Além da abertura do Espaço Azul, que oferece suporte a crianças e adolescentes neurodivergentes.

Leia também:

Sam’s Club abre suas portas para não sócios em todo o Brasil

Tá calor? Conheça espaços com piscina em São Gonçalo para se refrescar neste verão

O prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli destaca a importância do evento para a cidade e reforça que o Ita Folia 2025 será inesquecível.

"O ItaFolia é muito mais do que uma festa, é um momento de alegria e união para as famílias de Itaboraí. Pensamos em uma programação para todos os públicos, trazendo grandes atrações e garantindo a segurança dos foliões. Nosso compromisso é fazer um carnaval organizado, seguro e inesquecível para nossa cidade", disse Marcelo Delaroli.

A programação contará com grandes nomes do carnaval de rua, tendo início no sábado (01/03), com o tradicional bloco Simpatia é Quase Amor, que há 40 anos arrasta multidões com clássicas marchinhas de carnaval. Além de uma atração surpresa que promete agitar o público.

No domingo (02/03), será a vez do Carrossel de Emoções, bloco que celebra o funk carioca e revive sucessos de Claudinho & Buchecha, como Rap do Salgueiro, Tô Tranquilão e Rap da Felicidade. A cantora Lara Zuzarte, acompanhada das artistas Isadora e Dediane Almeida, também se apresenta no mesmo dia.

O Bloco do Pagode do Adame apresentará uma mistura de ritmos para animar os foliões, seguido do grupo Strategya, que promete levantar o público, na segunda-feira (03/03).

Encerrando a folia com chave de ouro, na terça-feira (04/03), o palco será tomado pelo lendário Cordão da Bola Preta, o bloco mais antigo do Rio de Janeiro e um dos mais tradicionais do país, famoso pela marchinha "Quem não chora, não mama". No mesmo dia, o grupo Vou Zuar e os artistas Wallace Araújo, Bruninho e Kelly Valadares completam a festa proporcionando uma despedida inesquecível do carnaval 2025.

A concentração dos blocos começará às 17h, na esquina com a Rua Dr. Macedo, seguindo pela Avenida 22 de Maio até a Praça Alarico Antunes. Para garantir a segurança do público, a via será interditada em ambos os sentidos, assim como as ruas de acesso ao circuito da folia.

Programação oficial – Ita Folia 2025

Sábado (01/03)

-Simpatia é Quase Amor

-Atração surpresa

Domingo (02/03)

-Carrossel de Emoções

-Bloco da Lara Zuzarte + Isadora + Dediane

Segunda-feira (03/03)

-Bloco do Pagode do Adame

-Strategya

Terça-feira (04/03)

-Cordão da Bola Preta

-Vou Zuar

-Wallace Araújo + Bruninho + Kelly Valadares

DJ Tubarão e DJ Caique animam os foliões em todos os dias de festa.