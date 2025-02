São Gonçalo recebe edição especial do Funk Projeto na Rua

No próximo domingo (23), São Gonçalo vai receber a edição especial do Funk Projeto na Rua. O evento conta com o apoio da Secretaria de Turismo e Cultura da Prefeitura de São Gonçalo, Política Nacional Aldir Blanc e Ministério da Cultura, reafirmando o compromisso com a valorização da música e da cultura popular.

Comandado pelo renomado MC Sargento, com um trio elétrico poderoso e diversas atrações, o evento promete agitar a cidade e proporcionar momentos inesquecíveis para o público.

Com shows imperdíveis, o evento contará com a presença de MC Ronny & Sargento, além de um time de peso que inclui o locutor Wanderson Brito, DJ Master Clair, Bonde do Igor Faz a Festa, MC GD, MC Cego e MC Meia Noite. A estrutura do evento garantirá muita música, interação e animação para todos os participantes.

O evento percorrerá quatro pontos da cidade, levando a energia contagiante do funk para diferentes públicos.

Confira os horários e locais:

Praia da Pedrinhas – 11h

Praça do Arsenal – 14h

Praça de Santa Luzia – 17h

Praça da Trindade – 20h

Além dos shows, o público poderá participar de sorteios com muitos brindes e curtir apresentações de vários MCs. A proposta do Funk Projeto na Rua é democratizar o acesso à cultura e oferecer uma experiência gratuita e segura para toda a família.

