Correios: Abertas as inscrições para o Concurso Internacional de Redação de Cartas

As inscrições para o 54º Concurso Internacional de Redação de Cartas começam nesta quinta-feira (20) e vão até o dia 28 de março, abrindo as portas para jovens talentos mostrarem sua criatividade e habilidade com a escrita. Promovido anualmente pela União Postal Universal (UPU) e realizado no Brasil pelos Correios, o certame é voltado a estudantes de até 15 anos, da rede pública e privada de ensino.

Nesta edição, o concurso convida os jovens a dar voz ao oceano, mergulhando em sua grandiosidade, nas ameaças que enfrenta e na importância de sua preservação. Com o tema "Imagine que você é o oceano. Escreva uma carta a alguém para explicar-lhe por que ele deveria cuidar de você e como deveria fazê-lo", os participantes terão a chance de expressar sua consciência ambiental em uma mensagem ao mundo.

No Brasil, o certame é desenvolvido em três fases: redação vencedora por escola, depois a melhor de cada estado e, por fim, segue para a fase nacional, onde são selecionadas as três melhores redações. Destas, a primeira colocada irá representar o Brasil na fase internacional, que é de responsabilidade da UPU. Na edição passada, os Correios receberam 2.360 cartas, de 1.377 escolas participantes.

O estudante autor da melhor redação na fase nacional recebe o prêmio de R$10 mil em dinheiro e sua escola, R$10,5 mil. O segundo e o terceiro colocados da etapa nacional também recebem premiação, de R$8 mil e R$6 mil, respectivamente – e suas escolas recebem R$8,5 mil e R$6,5 mil. Na fase regional, o prêmio é de R$2,3 mil para o autor da melhor redação e de R$2,5 mil para sua escola.

Agência especializada da Organização das Nações Unidas (ONU), a UPU é responsável por coordenar políticas e serviços postais em nível global. Com o propósito de estimular a escrita e a alfabetização, o concurso incentiva crianças e adolescentes a explorarem sua criatividade, aprimorarem suas habilidades linguísticas e expressarem suas ideias por meio das palavras.

Histórico - Segundo país mais bem colocado no Concurso, o Brasil conquistou 3 medalhas de ouro (1972, 1988 e 2006), 2 de prata (1978 e 1980), 2 medalhas de bronze (1992 e 2015) e 6 menções honrosas (2009, 2012, 2016, 2017, 2018 e 2023). O país só fica atrás da China, que possui 5 medalhas de ouro. A carta vencedora de 2024 foi de uma estudante do Quênia, na África.

O Concurso Internacional de Redação de Cartas é mais um compromisso dos Correios com o desenvolvimento nacional por meio da educação e com sua atuação como agente público do governo federal. Além de incentivar a escrita entre os jovens, também fortalece o papel da estatal na promoção da responsabilidade social e no desenvolvimento da sociedade.

O regulamento e demais informações do concurso estão disponíveis no site dos Correios.