Niterói terá Carnabike no próximo domingo (23)

O Carnabike convida o público a decorar as bicicletas, ligar a caixa de som com muitas marchinhas e samba e sair em um passeio ciclístico musical - Foto: Divulgação

O Niterói de Bicicleta, o Polo Cicloviário Arariboia e o projeto social Pedalar estão organizando um evento gratuito que une carnaval e bicicleta e promete agitar Niterói no próximo domingo (23). O Carnabike convida o público a decorar as bicicletas, ligar a caixa de som com muitas marchinhas e samba e sair em um passeio ciclístico musical pelas ruas do Centro, Gragoatá, Ingá e Icaraí, levando alegria e contagiando ciclistas pelo caminho.

"O passeio vai ser em ritmo leve: a ideia é incentivar todo mundo a vir com a gente. Famílias, crianças, amigos – não precisa ser atleta para participar! Essa é uma chance também para quem está com a bike parada há muito tempo e busca uma ocasião ou grupo para voltar a praticar. O Carnabike é uma oportunidade divertida de voltar a pedalar!", diz o coordenador do Niterói de Bicicleta, Filipe Simões.

A concentração e decoração de bicicletas vão acontecer a partir das 8h na nova Praça da Bicicleta (antiga Praça Escritor Adelino Guimarães), no Gragoatá, em frente ao Castelinho, edifício histórico que foi restaurado e agora abriga a nova sede do Niterói de Bicicleta. A música já vai estar rolando, assim como uma feira gastronômica e de artesanato.

O passeio sairá às 9h, com retorno previsto para às 10h, quando haverá apresentação ao vivo na praça com o grupo Samba no Alto até as 14h. O projeto conta ainda com a parceria das secretarias da Mulher, das Culturas e da NitTrans para a realização de ações educativas integradas no evento.