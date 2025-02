Carnaval em Niterói promete animar foliões de todas as idades; Confira a programação!

Niterói se prepara para mais uma edição do Carnaval, com uma programação que promete agitar foliões de todas as idades. Além dos desfiles de escolas de samba no Caminho Niemeyer, que contarão com a Corte Momesca e os blocos da Neltur e o “Não é Não”, da Secretaria da Mulher, mais de 50 blocos desfilarão por diversas regiões da cidade, levando brilho, alegria e muita animação. A festa também contará com os tradicionais carnavais de bairro, que este ano serão realizados em 26 locais, garantindo diversão em todas as regiões.

Os foliões já podem preparar a fantasia, confete e serpentina, porque a cidade estará repleta de opções para quem quer aproveitar a festa. A programação completa está disponível no site https://niteroi.rj.gov.br/carnaval, permitindo que moradores e visitantes escolham onde curtir o carnaval com segurança e infraestrutura adequada. Niterói se destaca por oferecer um carnaval vibrante, que reúne amigos e famílias inteiras, com bailinhos infantis e batuques para todos os gostos.

O presidente da Neltur, André Bento, destaca que tanto os blocos de rua quanto os eventos nos bairros e na Passarela do Caminho Niemeyer contribuem para movimentar a economia criativa da cidade. O carnaval impulsiona a indústria do turismo e gera oportunidades de emprego, beneficiando setores como hotelaria, gastronomia, transporte, cultura e serviços, além de envolver músicos, bailarinos, desenhistas, costureiras, técnicos e artistas.

“Os carnavais de bairro e os blocos de Niterói reúnem comunidades e famílias em um espírito festivo e alegre, com muito samba no pé. O carnaval raiz e espontâneo da cidade mantém essa tradição, sempre oferecendo opções para toda a família, com uma estrutura planejada para que os foliões aproveitem com segurança”, afirmou o presidente da Neltur.

O secretário de Governo e presidente da Comissão de Carnaval, Paulo Bagueira, destaca a importância do carnaval como um evento que não apenas diverte, mas também promove a integração social.

“O Carnaval de bairro é uma tradição do niteroiense. É um momento em que famílias inteiras se reúnem perto de suas casas, com segurança, e aproveitam a festa com muita animação. É uma oportunidade de encontro, confraternização e de lembrar que o carnaval faz parte da nossa raiz, da nossa cultura. Por isso, já estamos dando a dica para que todos se informem, escolham sua fantasia e venham brincar o carnaval com paz e alegria, aproveitando toda a estrutura montada pela Prefeitura”, ressaltou o secretário de Governo e presidente da Comissão de Carnaval, Paulo Bagueira.