Batalha de Rimas reúne MCs da diversidade em SG

Evento ocorrerá no Roxx Music Bar, e será a primeira batalha de rimas entre MCs que valorizam a diversidade e as minorias - Foto: Divulgação

Organizado pelo Movimento de Mulheres em São Gonçalo (MMSG) em parceria com a Batalha do Tanque, a ‘Liga da Diversidade’ promete sacudir a cidade ao reunir estrelas do Freestyle e da Cultura Urbana. O evento ocorrerá nesta quarta-feira (19/02), no Roxx Music Bar, e será a primeira batalha de rimas entre MCs que valorizam a diversidade e as minorias.

Segundo os organizadores, o evento marca a criação de uma nova competição em São Gonçalo com o foco na diversidade, dando oportunidade às mulheres e ao público LGBT+ de mostrarem seus talentos no segmento de batalha de rimas tendo o carimbo técnico e a expertise da Batalha do Tanque, que, há 12 anos, organiza uma das mais famosas batalhas do Brasil, na Praça do Ex-Combatente, no Paraíso (SG).

Para o CEO da Batalha do Tanque, Felipe Gaspary, a primeira Liga da Diversidade é o lançamento de um novo produto cultural, que, além de ampliar o conceito de diversidade, dará oportunidades midiáticas aos novos artistas da cidade tendo o respaldo de um produto gonçalense que já é referência nacional na modalidade freestyle.

“Nossa expectativa é a melhor possível. A Primeira Liga da Diversidade será uma batalha competitiva entre MCs. Acreditamos que o freestyle cria novas oportunidades e abordagens midiáticas para o crescimento do trabalho individual dos artistas. Além disso traz reconhecimento dentro da cena, tendo em vista que a organização da Batalha do Tanque tem uma relevância nacional. E com a parceria do MMSG, estaremos validando mais um projeto cultural para a cidade, criando holofotes e trazendo novos parceiros”, explica Gaspary

Apoio da Secretaria Estadual de Cultura e Centro de Referência LGBT+

Para a gestora e coordenadora de projetos do MMSG, Marisa Chaves, a ‘Liga da Diversidade’ marca a entrada da instituição, criada há 35 anos para defender os direitos das mulheres, no espaço cultural de São Gonçalo.

“Esse evento, em parceria com a Batalha do Tanque, será um passo importante do MMSG no espaço da cultura da cidade. Contamos com o apoio do Centro de Referência LGBT+ e da Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa, que está viabilizando o repasse de recursos para que o evento aconteça. Nós acreditamos que as mulheres e todo o segmento LGBT+, que batalham, realizam, fazem rimas, têm tantos artistas no hip-hop, irão poder mostrar os seus talentos”, reitera Chaves, que reafirmou a frase “Nós mulheres podemos estar aonde quisermos”.

O evento, totalmente gratuito, será nesta quarta-feira (19/02), no Roxx Music Bas (Antigo Bar do Blues), na Rua Coronel Serrado, 926, no Zé Garoto. Abertura dos portões às 19h. Sujeito à lotação. Ingressos pela Sympla. Haverá intervenções artísticas e apresentações de projetos sociais. Cheguem cedo e evitem fila.

MMSG luta pela diversidade e combate as violências

O MMSG é uma instituição de portas abertas que administra diversos projetos em defesa das mulheres, crianças, adolescentes, jovens e pessoas idosas. vítimas de violência doméstica, gênero e/ou sexual.

Em caso de ajuda, os núcleos disponibilizam seus serviços, de segunda à sexta-feira, das 9h às 17hs, nos endereços e telefones abaixo:

MMSG (Sede SG)- Rua Rodrigues Fonseca, 201, Zé Garoto. (21 2606-5003/WhatZapp 21 98464-2179).

Site- https://www.movimentomulheres.com.br

Instagram – movimentodemulheres_sg