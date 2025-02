Artistas de São Gonçalo inauguram exposição de arte em espaço cultural no Partage; Vídeo

Exposição no 2º piso estará aberto ao público até meados de abril - Foto: Reprodução

Exposição no 2º piso estará aberto ao público até meados de abril - Foto: Reprodução

No próximo sábado (15), o Partage Shopping abre o espaço Partage Cultural para a exposição "Conceitos", das 18h às 22h.

O evento, que oferece ao público uma experiência visual sobre expressões, identidades e ideias, e tem a curadoria do grafiteiro gonçalense Siri do Muro, reúne diversas obras de arte produzidas pelos artistas locais: Hello Brasil; Bruno Silva; Leandro Ribeiro; William Kotó; Douglas Civic; Beatriz Sally; Necila Sena; Victor 32; Leda Daguimar; Gustavo Gut; Marcio Mac e Thiago Trep.

"São diferentes conceitos, linguagens de arte, técnicas, temas, onde cada artista teve a liberdade de expressar sua arte nesse espaço, afim de que o público possa apreciar as diferentes ideias destes 11 artistas de São Gonçalo", afirmou Siri do Muro.

Confira quem são os artistas gonçalenses participantes da exposição:

- @siridomuro

- @hellobrasil.stylist

- @leandroribeiro.arts

- @bruno.artes.silva

- @williamkoto

- @victor_arts32

- @civic.art

- @beatrizsallytattoo

- @leda_daguimar

- @la_brabx

- @gut.graff

- @marciomacvieira

- @thiago_tr3p





A exposição será aberta ao público neste sábado (15) Divulgação

Autor: Divulgação

Leia também

Terceira edição do Sesc Verão São Gonçalo começa nesta sexta-feira (14)

Batalhão Mirim no São Gonçalo Shopping



O espaço com a exposição, localizado no segundo piso, em frente ao Clubinho Kid, estará aberto ao público todos os dias, pelo menos até meados de abril, no horário comercial, das 10h às 22h.

Serviço:

Exposição "Conceitos" no Partage Cultural

Data: Sábado, 15 de fevereiro

Horário: 18h

Local: 2º piso do shopping, em frente ao Clubinho Kids

Entrada gratuita