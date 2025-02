Batalhão Mirim no São Gonçalo Shopping

Com essa ação, o São Gonçalo Shopping reforça seu compromisso com a segurança viária - Foto: Divulgação

Com essa ação, o São Gonçalo Shopping reforça seu compromisso com a segurança viária - Foto: Divulgação

Em mais uma ação pioneira, nos dias 14 e 15 de fevereiro, o São Gonçalo Shopping recebe o Batalhão Mirim – Uma imersão com a Polícia Rodoviária Federal (PRF). O evento, em parceria com Ecoponte, Arteris e SEST/SENAT, tem o objetivo de conscientizar crianças e adultos sobre a importância da educação no trânsito por meio de atividades interativas e educativas.

Com essa ação, o São Gonçalo Shopping reforça seu compromisso com a segurança viária ao proporcionar essa experiência imersiva para o público. No dia 14 de fevereiro, a ação será exclusiva para crianças de escolas municipais de São Gonçalo. Já no dia 15 de fevereiro, o evento será aberto ao público, com inscrições no local.

Leia também:

Avião que transportava drogas é abatido pela FAB

Redução da tarifa do Catamarã Charitas x Praça XV começa a valer em março; Veja!

Atividades do Circuito Educativo são muitas. Entre elas: imersão com a PRF onde as crianças assistirão a vídeos educativos no cinema rodoviário, conhecerão de perto viaturas e motos da PRF e acompanharão uma demonstração especial dos cães farejadores da corporação.

A imersão com a Ecoponte vai acontecer no estacionamento externo e os pais poderão vivenciar um simulador de colisão traseira com realidade virtual, além de interagir em uma roleta premiada com brindes.

A Arteris vai instalar um tapete que simula uma rodovia, onde o público poderá testar os óculos simulador de sono e participar de simulações de primeiros socorros. E vai distribuir materiais relacionados ao Projeto Escola, com pinturas da turma e exposição de fantoches e jogos interativos.

Na ação com o SEST/SENAT vai acontecer apresentação do Painel Semáforo do Toque, um projeto lúdico voltado ao enfrentamento da exploração sexual infantil e juvenil.

O evento reforça a importância da conscientização desde cedo, unindo aprendizado e interatividade para toda a família.

Serviço - Batalhão Mirim – Imersão com a PRF

Data: 14/02 – Evento fechado para escolas municipais

15/02 – Evento aberto ao público, com inscrições no local

Horário: das 13h às 17h

Local: São Gonçalo Shopping