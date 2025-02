Terceira edição do Sesc Verão São Gonçalo começa nesta sexta-feira (14)

O evento, que é realização do Sesc RJ com apoio da Prefeitura de São Gonçalo e Sindcomércio - Foto: Divulgação - Julio Diniz

O evento, que é realização do Sesc RJ com apoio da Prefeitura de São Gonçalo e Sindcomércio - Foto: Divulgação - Julio Diniz

Está quase tudo pronto para a terceira edição do Sesc Verão, que irá animar os gonçalenses na Arena São Gonçalo, em Alcântara. O evento, que é realização do Sesc RJ com apoio da Prefeitura de São Gonçalo e Sindcomércio, vai acontecer de sexta-feira (14) a domingo (16), a partir das 17h.

O palco está montado para receber os grandes artistas desta edição: Toni Garrido, L7nnon e Liniker. Artistas da cidade como Ella Fernandes e Azzy também irão se apresentar, além da Festa Manie Dansante e DJs. No evento, a população poderá se divertir com os shows gratuitos e também quatro quadras cercada por LEDs e um robô de LED.

Leia também:

Incêndio no Rio pode ter sido causado por curto-circuito

Prefeitura de Niterói inaugura Escola de Gastronomia no Restaurante Popular do Fonseca

Quem participar do festival poderá levar dois quilos de alimentos, como entrada solidária, que serão recolhidos pelo Projeto Mesa Brasil, programa que atua no combate à fome e ao desperdício de alimentos.

O Sesc Verão terá locais de venda de comidas e bebidas, aguadeiros oferecidos pela Concessionária Águas do Rio para hidratação, posto médico e banheiros.

Para que o festival ocorra da melhor forma possível, a Secretaria de Meio Ambiente e Transportes da Prefeitura de São Gonçalo montou um esquema especial de trânsito, com interdições nas vias próximas à Arena.

O evento está sujeito à lotação. Menores de 18 anos só poderão entrar no evento acompanhados dos responsáveis legais.

Programação – Na sexta (14), os portões serão abertos às 17h, o DJ Galalau estará tocando músicas para a chegada do público e finaliza antes de iniciar a apresentação da Ella Fernandes, às 19h. O DJ retorna às 20h. E, às 21h, começa o show do Toni Garrido.

No sábado (15), os portões serão abertos às 17h. Neste dia, o DJ Feijão irá comandar o som até o início do show da Azzy, às 19h. O DJ retorna às 20h e, a partir das 21h, começa o show do rapper L7nnon.

No domingo (16), os portões também abrem às 17h e o público poderá assistir a apresentação da Festa Manie Dansante. Às 20h, inicia o show da Liniker.

Permissões do evento – É permitida a entrada de alimentos industrializados devidamente lacrados para consumo pessoal. Menores de 18 anos deverão estar acompanhados dos pais ou responsáveis legais.

Não é permitido menores de 18 anos sem acompanhante legal; objetos de vidro ou metal; guarda-chuva, cadeiras ou bancos; embalagens rígidas; capacetes; animais domésticos; armas de fogo ou armas brancas; dispositivos incendiários; bebidas alcoólicas ou não alcoólicas em qualquer tipo de recipiente: isopor, cooler ou bolsa térmica; objetos perfurocortantes; materiais promocionais ou ilícitos; equipamentos de filmagem profissional.

Vale destacar que não haverá guarda-volumes no local.

Trânsito – Em todos os dias de evento, o trânsito de veículos estará proibido nas ruas Joaquim Dias, no trecho compreendido entre a Rua Antônio Pinhão e a Avenida Jornalista Roberto Marinho; na Antônio Pinhão, do número 97 até o cruzamento com a Rua Geraldo Silva; e na Geraldo Silva, do número 139 até a esquina com a Rua Antônio Pinhão. As três vias mencionadas serão interditadas totalmente.

Ficará proibido o estacionamento de veículos na Avenida Jornalista Roberto Marinho, no trecho compreendido entre a Estrada dos Menezes e a Rua Laureano Rosa; e no lado esquerdo das ruas Geraldo Silva, Antônio Pinhão e Joaquim Dias.

Os veículos estacionados em desacordo estarão sujeitos à remoção, conforme estabelecido no artigo 181 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

As mudanças de trânsito começarão às 16h30 de sexta-feira (14) e seguirão até o fim do evento deste mesmo dia. As interdições serão realizadas também sábado e domingo, no mesmo horário, até o final dos shows de cada dia.

Serviço: A Arena São Gonçalo fica na Avenida Jornalista Roberto Marinho – antiga Av. Maricá – em frente ao Atacadão, em Alcântara.