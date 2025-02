Após término conturbado, Andressa Urach e ex se reencontram; entenda

A criadora de conteúdo adulto Andressa Urach e seu ex-marido, o empresário Thiago Lopes, parecem ter feito as pazes após uma intensa briga judicial em 2023. O ex-casal apareceu junto e posando para fotos junto do filho, Leon, no aniversário de três anos do pequeno. O empresário compartilhou uma foto do momento nas redes sociais.

“Feliz aniversário para o Leon com a mamãe e o papai”, escreveu Thiago na legenda da postagem, compartilhada com Urach. A influenciadora comentou no post e homenageou o filho: “Uma história que só nós sabemos… e vocês podem imaginar. Feliz aniversário, meu filho Leon! Te amamos mais do que tudo”, escreveu a influenciadora.

Atualmente, Leon vive com o pai e recebe visitas ocasionais da mãe. A guarda da criança foi o principal motivo da disputa do casal na época do término. O menino tinha um ano quando Andressa e Thiago se divorciaram, em 2023. Na época, a influenciadora disse nas redes que o ex a impedia de ver o filho, que ele teria jogado seus pertences na rua e que procurou a Polícia para denunciar o empresário.

O empresário, por sua vez, negou e disse que Andressa não teria demonstrado interesse em ter contato com a criança. “Eu não impeço a Andressa de olhar o nosso filho. Ela tem toda a liberdade de vir olhar a hora que ela quiser. Inclusive veio olhá-lo só hoje, depois de todo esse tempo longe. Mas só quis ficar um minuto com ele”, disse Thiago. Ele acabou com a guarda da criança.