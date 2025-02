Preta Gil recebe alta após cirurgia para retirada de tumores

A cantora Preta Gil recebeu alta, nesta terça-feira (11), do Hospital Sírio-Libanês, localizado em São Paulo, após um extenso procedimento cirúrgico para a retirada de tumores. A notícia foi anunciada pela assessoria da cantora.

Segundo a nota, durante todo o processo, desde a cirurgia até a recuperação, da artista, ela tem se mostrado forte e determinada. Agora, Preta está se preparando para prosseguir com o tratamento e a recuperação completa.

Diagnosticada com um tumor no intestino em janeiro de 2023, Preta anunciou a remissão da doença no final do mesmo ano. Porém, em agosto de 2024, exames identificaram o retorno do câncer com dois tumores. A cirurgia feita em dezembro foi um procedimento extenso para a retirada desses novos tumores, com 21 horas de trabalho arduo e delicado.