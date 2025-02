Com problemas na defesa e no ataque, Carlos Leiria quebra a cabeça para escalar o Botafogo para o clássico diante do Flamengo

Nesta quarta-feira (12), o Botafogo encara novamente o Flamengo. O duelo agora é válido pelo Campeonato Carioca e o Alvinegro busca se aproximar da zona de classificação para a semifinal do torneio. Mas, o Glorioso tem problemas para escalar a zaga e o ataque no clássico.

O zagueiro Bastos sofreu um trauma no joelho esquerdo na última quinta-feira (06), contra o Nova Iguaçu, e deixou o gramado com apenas três minutos de jogo. O atacante Artur foi outro que precisou ser substituído ainda no primeiro tempo, mas por uma lesão muscular na coxa esquerda.

Ambos estão fora do confronto contra o Fla e o Botafogo também não estipulou prazo para o retorno da dupla. Com isso, Carlos Leiria tem a opção de escalar Serafim ou improvisar Danilo Barbosa ou Newton no setor defensivo.

Já no ataque, o treinador do Glorioso pode optar por Rafael Lobato e Yarlen, ambos de 18 anos, ou jogar com dois centroavantes e promover a entrada de Kayke, autor do gol contra o Nova Iguaçu. Rwan Cruz, recém-contratado, ainda está indisponível para estrear.

O clássico entre Flamengo e Botafogo está marcado para esta quarta-feira (12), às 21h30, no Maracanã.