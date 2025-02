Viradouro levanta o público no seu último ensaio em Niterói

A Unidos do Viradouro levantou o grande público na Av. Amaral Peixoto, neste domingo (9/2), no último ensaio técnico aqui em Niterói e vive a expectativa para o tetra. O ensaio foi marcado pelo ritmo quentíssimo da agremiação, samba no pé dos integrantes da Escola tri-campeã, além da beleza da Rainha de Bateria, Érica Januzza que encantou ao mostrar um pouco da performance para os Desfiles no Rio, em março.

O Presidente de Honra da Unidos do Viradouro, Marcelo Kalil, dentre outras personalidades niteroienses, ligadas ao samba na cidade, também estiveram lá para acompanhar o último ensaio técnico da Unidos do Viradouro, em Niterói, como André Bento – Presidente da Neltur – Niterói Empresa de Lazer e Turismo-, Anderson Pipico e Binho Guimarães, Vereadores da Câmara Municipal, entre outros que sambaram juntos com toda a Escola de Samba.

Para André Bento é sempre um prazer acompanhar os ensaios técnicos da Unidos do Viradouro, Acadêmicos do Cubango e Acadêmicos de Niterói e neste último domingo, não foi diferente.

“Nós que somos do poder público da cidade e estamos diretamente com as Escolas de Samba de Niterói, não podemos deixar de prestigiar ensaios técnicos das Escolas de Samba niteroienses, ainda mais quando sabemos que a Unidos do Viradouro, atual tri-campeã do Carnaval carioca, considerado o maior espetáculo do planeta, o da Marquês de Sapucaí. Sentimos muito prazer em viver momentos como estes, junto aos componentes da Unidos do Viradouro. E não podemos deixar de citar também a Acadêmicos de Niterói e a Acadêmicos do Cubango, outras Escolas de Samba que animaram muito o público neste último ensaio técnico, aqui na cidade. Desejo que todas as Escolas de Samba façam um excelente Carnaval est e ano e que a Unidos do Viradouro conquiste o almejadoTetra, elevando, como sempre, o nome de Niterói pelo mundo!”, exclamou Bento.

A Unidos do Viradouro, fará mais dois ensaios técnicos, mas na Marquês de Sapucaí, no Centro do Rio, nos próximos finais de semana, dias 15 e 23 de Fevereiro.