Campeonato Carioca: Flamengo x Vasco, no sábado (15), tem novo horário definido pela Ferj

O clássico entre Flamengo e Vasco mudou de horário. O confronto, marcado para o próximo sábado (15), no Maracanã, aconteceria às 16h30. No entanto, a Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj) alterou o horário do Clássico dos Milhões para às 21h45.

O jogo é válido pela 10ª rodada do Campeonato Carioca. A mudança já consta na tabela da Federação.

Alteração na tabela do Campeonato Carioca | Foto: Divulgação

O Flamengo é o vice-líder do Carioca, com 14 pontos, e tem um jogo a menos: o clássico contra o Botafogo será nesta quarta-feira. Já o Vasco, com 13 pontos, é o terceiro colocado, mas ainda joga nesta rodada: vai enfrentar o Sampaio Corrêa nesta segunda, às 20h.