Gerente de estaleiro clandestino é preso na Ilha do Governador

Um “ferro-velho” de navios irregular na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio, foi interditado nesta segunda (10) após uma ação da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Sustentabilidade e do Instituto Estadual do Ambiente (Inea). O gerente do estaleiro clandestino foi preso em flagrante. Segundo as autoridades, o estabelecimento descartava destroços de aço, metais tóxicos e óleo diretamente na Baía da Guanabara.

Leia também:

➢ Colmeia em poste de energia elétrica preocupa moradores de Niterói

➢ Professores protestam contra medidas na educação infantil em Niterói; manifestação fecha Amaral Peixoto

O espaço vinha sendo investigado pelo Inea desde o final do ano passado. O estaleiro tinha licença para realizar reparos em embarcações, mas cometia crimes ambientais em desmanches irregulares. Além do gerente, pelo menos outras oito pessoas foram levadas para prestar depoimento na Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA). A empresa responsável pelo estabelecimento será multada em R$ 10 milhões.