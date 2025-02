Sesc Verão 2025: Maricá terá shows gratuitos neste fim de semana

Dois pontos de Maricá irão receber as atividades do Sesc Verão, que acontece no próximo fim de semana, nos dias 8 e 9 de fevereiro, na Orla do Parque Nanci e na Maricá Beach Arena (Barra de Maricá). Uma extensa programação com shows, atividades esportivas, oficinas e serviços gratuitos promete agitar o município. A ação conta com o apoio da Prefeitura de Maricá, por meio das secretarias de Esportes e de Turismo, Comércio, Indústria e Mercado Interno.

Com a mensagem “Vem viver mais diversão”, o Sesc Verão terá shows, intervenções culturais e torneios de diferentes modalidades esportivas, eco exposição, ponto de leitura, orientações de saúde, espetáculo, atividades de lazer e muito mais. O projeto também tem o apoio de parceiros locais, como os sindicatos do comércio. A ideia é fomentar o desenvolvimento regional e humano e a transformação social.

Leia também:

Após ser adiado, Festival de Samba de Niterói acontece neste domingo (9), no Caminho Niemeyer

União de Maricá faz ensaio técnico domingo (09/02) na Marquês de Sapucaí



“Essa é uma programação que fortalece o nosso calendário e, também, o nosso planejamento de promoção da cidade para 2025. São muitas as atividades na área esportiva e aquece a economia local, já que também gera oportunidades, criando fluxo turístico e consolidando Maricá no roteiro do Sesc e na programação de verão”, destacou José Alexandre Almeida, secretário de Turismo, Comércio, Indústria e Mercado Interno.

O secretário de Esportes Filipe Bittencourt ressaltou a importância do evento para o desenvolvimento de diversas categorias esportivas na cidade. “O Sesc Verão desse ano terá sua programação esportiva na Maricá Beach Arena, um espaço totalmente pensado para o esporte de areia”, pontuou.

“É uma ação muito importante pro desenvolvimento do esporte na nossa cidade porque reunirá diversas modalidades que estarão disponíveis a todos. Sem falar que o Sesc Verão também fomenta o turismo, trazendo pessoas das cidades vizinhas para Maricá”, concluiu o secretário.

Sexta-feira (7):

- Parque Nanci:

20h - Banda RJ-106

Sábado (8):

- Parque Nanci:

17h – Espetáculo: A menina e o sabiá – Cia Os Ciclomáticos

18h – DJ Xeleleu

19h – Show com Trio Espírito Santo

20h – DJ Xeleleu

21h – Show com Falamansa

22h20 – DJ Xeleleu

- Maricá Beach Arena (Barra de Maricá):

8h às 9h – Escolinha de Furacão

8h às 11h – Vânia – Master

8h às 11h – Galera do Vôlei

8h às 11h – Beach Tênnis

8h às 14h – Espaço Saúde

8h às 14h – Espaço Leitura

8h às 14h – Ponto de Hidratação

9h – Passeio Ciclístico Sonoro

9h às 10h – Futebol - Maricá + Esporte

10h às 11h – Beach Handball

11h às 12h – Oficina com Vinicius Lira – Frescobol

12h às 14h – Recreação Esportiva

Domingo (9):

- Parque Nanci:

17h – DJ Machintal

19h – Show com Samba Yomi

20h – DJ Machintal

21h – Show com Pixote

22h20 – Fanfarra Tropa da Alegria – Cia CHAP

- Maricá Beach Arena (Barra de Maricá):

8h às 10h - Futevôlei

8h às 11h – Jogos categoria sub 06, 08, 10 e 12 - E.C.M X PMG

8h às 14h – Espaço Saúde

8h às 14h – Espaço Leitura

8h às 14h – Espaço Brincar

8h às 14h – Ponto de Hidratação

10h30 às 12h30 – Oficina de Futevôlei com Anderson Águia

11h às 12h – Maricá + Competições – SUB 15 X 17

12h às 14h – Jogo dos Artistas

12h30 às 14h – Recreação Esportiva