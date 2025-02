União de Maricá faz ensaio técnico domingo (09/02) na Marquês de Sapucaí

A União de Maricá realiza o ensaio técnico na Marquês de Sapucaí no próximo domingo (09/02), com entrada gratuita. Apoiada pela Prefeitura de Maricá, a escola de samba da cidade faz a preparação a partir das 20h com o objetivo de ajustar os detalhes para o desfile no dia 28/02 (sexta-feira de Carnaval) pela Série Ouro. A União será a terceira escola a ensaiar na avenida neste dia – as outras são Arranco, Vigário Geral e Estácio de Sá.

A União de Maricá conta com 1.600 componentes, distribuídos em 16 alas e três carros alegóricos. Com o enredo "O Cavalo de Santíssimo e a Coroa do Seu 7", a agremiação busca alcançar o título e o acesso ao Grupo Especial, a elite do Carnaval carioca, em 2026. O tema é uma homenagem a mãe de santo Cacilda de Assis e à figura de Seu 7 da Lira, um exu festeiro e musical da umbanda carioca, que fez história na década de 1970. A proposta busca destacar as tradições da religião e conectar a escola às raízes do Carnaval do Rio de Janeiro.

O enredo da União de Maricá é assinado pelo carnavalesco Leandro Vieira, que acumula títulos no Grupo Especial com Mangueira (2016 e 2019) e Imperatriz (2023), além de duas conquistas na Série Ouro - com a Rainha de Ramos (2020) e Império Serrano (2022).

A União de Maricá será a sexta escola a se apresentar no dia 28/02, na avenida mais famosa do mundo. A preparação começou no final do ano passado com ensaios semanais às sextas-feiras no Centro da cidade, reunindo os intérpretes Matheus Gaúcho, Nino do Milênio e Bico Doce, acompanhados da bateria Maricadência, dos casais de mestre sala e porta-bandeira, das passistas e demais componentes.

Os ensaios técnicos são eventos importantes para as escolas de samba, sendo uma oportunidade de ajustar detalhes. Para o público, é uma chance de conferir um pouco da magia das agremiações de forma gratuita e em clima descontraído. Em 2025, os desfiles da Série Ouro vão ocorrer nos dias 28 de fevereiro e 1º de março.

Samba-enredo

O samba-enredo, vibrante e repleto de referências às tradições da umbanda carnavalesca, promete envolver o público na história de Seu 7 da Lira e no orgulho de Maricá. O samba é composto por Wanderley Monteiro, Rafael Gigante, João Vidal, Vinicius Ferreira, Jefferson Oliveira, Miguel Dibo, Hélio Porto e André do Posto 7.

Ê, mano meu!

Pode chegar no terreiro

Firma ponto no cruzeiro

Guarda a porta da tronqueira

Seu Tiriri junto com Seu Marabô,

A encruza convocou: desce logo uma abrideira

Ah, vovó! É Cambinda que vem me ajudar

Do Oricó, a rainha da noite, Audara

Jureminha revira cabocla na gira

Mãe Cacilda festeja Seu Sete da Lira

Meu “dotô” não usa jaleco, nem gandola

Tira plantão no “buteco”, usa capa e cartola

Contra demanda no caminho da candura

Pra dor que não tem remédio, é Saracura

Vem chegando a madrugada, amor

É formada a corrente

De todo lugar chega gente

Na cantiga do Aquicó

Exu é Flamengo, eu também sou

A falange incorporou para não me deixar só

No palco do Chacrinha tem fumaça

Catiço cuspindo cachaça

Se recordar é viver

Eu hoje sonhei com você

O “ôme” baixou pra dizer

Maricá chegou pra vencer

Quando o samba ecoa, folião da canjira

Rei das quatro coroas, é Seu Sete da Lira

Saravá! Sua banda no meu congá

Seu povo de rua chegou! É o povo de Maricá