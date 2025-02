Cine Henfil em Maricá divulga programação do próximo final de semana

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Cultura e Utopias, apresenta, no Cinema Público gratuito da cidade, entre os dias 07 de fevereiro e 09 de fevereiro produções nacionais de peso, incluindo sessões infantis, queridinhas das criançadas.

Com o intuito de facilitar o acesso do público, o Cine Henfil, conta com um sistema de bilheteria totalmente online e automatizado. Todos os filmes em cartaz estão à disposição através do link: https://www.cinehenfil.art.br. Para garantir seu ingresso gratuito, basta entrar no link, escolher o filme e reservar seu assento. Não esqueça de chegar um pouco antes da sessão começar para validar seu ticket.

Confira a programação:

Dia 07/02 (Sexta)

19h – Cidade, Campo - Cidade; Campo é um drama que acompanha a história de duas mulheres de realidades completamente diferentes que precisam passar pelo processo de migração entre o ambiente urbano e rural. Entre transformações e desafios em meio a novas paisagens e realidades, elas lutam pela sobrevivência e a busca por suas identidades em contextos de ruptura e mudança. Classificação 16 anos.

Dia 08/02 (Sábado)

15h - O Pergaminho Vermelho - Este filme conta a história de Nina, uma garota que encontra um misterioso pergaminho vermelho que a leva a Telurian, um mundo mágico habitado por criaturas mitológicas. Com a ajuda de um pequeno grupo de heróis, ela terá que enfrentar várias provas e derrotar o Lorde das Trevas para salvar o mundo e poder voltar para casa. Classificação 10 anos.

17h – Cidade, Campo.

19h – Jardim dos Girassóis - Jardim dos Girassóis acompanha o casal Roberto e Carol, que vivem uma vida regada a muito amor junto dos filhos. Um acontecimento trágico, porém, abala as estruturas da família. Lamentando a perda de um dos membros, todos tentam seguir em frente, apesar da dor. O filho mais novo do casal Lucas, entretanto, vira peça-chave para o desenrolar dessa fatalidade, uma vez que passa a conviver e ser perseguido pelo espírito inconformado com a própria morte. A partir daí a família deve buscar ajuda espiritual para acabar com os momentos perturbadores e perigosos que colocam Lucas em risco e começam a acontecer cotidianamente. Baseado no romance espírita de mesmo nome da autora Lygia Barbiere do Amaral, Jardim dos Girassóis mostra, através das premissas religiosas do espiritismo, esse entrelaçamento entre vidas passadas e vidas atuais. Classificação 14 anos.

Dia 09/02 (domingo)

15h – Os Under Undergrounds, o Começo - Heitor Villa-Lobos acaba de ser expulso de sua banda por conta do tamanho das suas orelhas quando ele cai em um bueiro em manutenção e vai parar no mundo "Underground". Nessa nova terra completamente diferente da que estava acostumado ele conhece os "mutantes", criaturas humanoides muito peculiares, e encontra amigos leais e uma nova banda para tocar. Classificação livre.

17h – Princesa Adormecida – A obra é a segunda adaptação dos livros Princesas Modernas, de Paula Pimenta (Cinderela Pop). A trama irá conta sobre Rosa, uma adolescente, que assim como qualquer outra, sonha em ter a sua liberdade e independência. No entanto, essa conquista fica sendo apenas um sonho, uma vez que seus três tios que a criaram como uma filha, Florindo, Fausto e Petrônio, superprotegem a menina a todo custo, não permitindo que ela viva as experiências que a adolescência traz. Quando Rosa completa seus 15 anos, ela descobre que o mundo ao qual ela pertence, na verdade é um sonho, e o mundo com o qual ela sonhava, é a sua verdadeira realidade. Rosa é uma princesa de um país distante e, por isso, sua vida pode estar em perigo. Rosa é mais que uma simples jovem que vai à escola e se diverte com sua melhor amiga e troca mensagens com o seu crush. Um mistério do passado volta à tona e uma vilã vingativa coloca sua vida em perigo. Classificação 10 anos.

19h – As Polacas - O filme é inspirado na história real das mulheres que chegaram ao Brasil vindas da Polônia em 1867 com a esperança de uma vida melhor. Fugindo da perseguição aos judeus e da guerra na Europa, o longa acompanha a saga de Rebeca, uma fugitiva polonesa que vem ao Brasil com o filho, Joseph, para reencontrar o esposo e começar a vida do zero. Porém, as promessas caem por terra quando, ao chegar no Rio de Janeiro, a mulher descobre que o marido morreu e, agora, está sozinha em um país desconhecido. Até que seu caminho cruza com o de Tzvi, um dono de bordel envolvido com o tráfico de mulheres que faz de Rebeca seu novo alvo. Refém de uma rede de prostituição, Rebecca se alia às outras mulheres na mesma situação para lutar por liberdade. Classificação 16 anos.