Ceará oficializa venda de zagueiro ao Botafogo

David Ricardo brilhou com a camisa do Ceará e chamou atenção do Botafogo - Foto: Divulgação/Ceará

David Ricardo brilhou com a camisa do Ceará e chamou atenção do Botafogo - Foto: Divulgação/Ceará

O Ceará oficializou a transferência do zagueiro David Ricardo, de 22 anos, ao Botafogo, nesta terça feira (4). A negociação foi concretizada no valor de 1,8 milhões de dólares (cerca de R$ 10,3 milhões). O clube cearense, continuará com 20% dos direitos econômicos do atleta.

David inclusive já se despediu de seus companheiros e do próprio Ceará nas redes sociais. O Botafogo pagará metade do valor a vista ao Vozão e parcelar o restante da quantia, ao longo da temporada.

O zagueiro se torna o terceiro reforço do glorioso para a temporada 2025. O primeiro foi Artur, que veio do Zenit (RUS) e o segundo, o goleiro Léo Linck, ex-Athletico.



Leia também:

➣Professores de Niterói entram em greve a partir da próxima segunda (10)

➣ Após polêmica no Grammy, Milton Nascimento tem show em homenagem à carreira no Rio

Cria do Fluminense-PI, David Ricardo chegou ao Ceará por empréstimo em 2022 para defender a equipe sub-20. O desempenho agradou, e o Vozão acertou a compra do atleta. Em três temporadas com os profissionais, o zagueiro disputou 99 jogos, anotou seis gols e deu três assistências.



Confira a nota do Ceará:

"O Ceará SC oficializa a negociação do zagueiro David Ricardo com o Botafogo FR por USD 1.8 milhão (1 milhão e 800 mil dólares), permanecendo ainda com 20% dos direitos econômicos do atleta.

No clube desde 2022, David Ricardo chegou ao Ceará por meio do mecanismo de captação das categorias de base do Alvinegro, referência no Brasil como clube formador. Foi nos treinos na Cidade Vozão que o atleta evoluiu ainda mais tecnicamente e ganhou lastro suficiente que o credenciou ao time principal.

Ao todo, foram 99 jogos oficiais, 6 gols e 3 assistências. Defendendo o Ceará, David Ricardo conquistou uma Copa do Nordeste (2023), um Campeonato Cearense (2024) e um acesso à Série A do Campeonato Brasileiro (2024).

O Ceará agradece por todo o empenho do atleta enquanto esteve no Mais Querido e deseja muito sucesso na continuidade de sua trajetória profissional."