João Guilherme celebra aniversário com Bruna Marquezine e familia na Fazenda Talismã, do seu pai Leonardo

O artista João Guilherme completa neste sábado (1°) 23 aninhos e escolheu comemorar com sua família na Fazenda Talismã, do seu pai, o cantor Leonardo. Sua namorada, Bruna Marquezine, e seus amigos Sasha e João Lucas também foram comemorar com o ator.

Internautas estavam esperando para ver a reunião de Bruna com a família de João, que inclui Virginia e Zé Felipe.

Bruna e o casal de amigos de João aparecem em um vídeo gravado por Thais, cunhada de João, durante o parabéns cantado pela família na virada do aniversário.

O artista também se divertiu no momento que a familia começou um “Com quem será?”, mas infelizmente o video que registrou o momento acabou antes de todos gritarem o nome da atriz.

