Cesar Cielo anuncia nascimento de sua segunda filha nesta sexta-feira (31)

O ex nadador, Cesar Cielo, anunciou nesta sexta-feira (31) a chegada de sua segunda filha, nomeada como Isabela. Nascida na última terça-feira (28), às 11h25, a menina veio ao mundo com 4,6 kg e 54 cm. Cielo juntamente com sua esposa, Kelly Gush Cielo, também tem Thomas, de 9 anos.

Na publicação compartilhada pelo ex atleta em suas redes sociais, ele escreve: "Família aumentou! Bem-vinda ao mundo, Isabella!" Uma das fotos mostrava um desenho placenta de Kelly, acompanhado de mensagens de carinho e uma explicação sobre o significado do nome da filha. No texto foi escrito, “Isabella é um nome de origem hebraica, que significa ‘Deus é juramento’, ‘Consagrada a Deus’”.

