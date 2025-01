SG brilha no cinema: Victor Quintanilha e ‘Jacaré’ no maior festival de curtas do mundo

O curta-metragem Jacaré foi um dos três filmes brasileiros selecionados para a Competição Internacional da 47ª edição do Festival de Clermont-Ferrand, o maior festival de curtas-metragens do mundo. A realização do filme contou com o patrocínio da RioFilme e foi produzido pela Sapucaia. Entre os 62 filmes selecionados para a competição, Jacaré destacou-se em um universo de mais de 8.500 inscrições e se soma a outros dois filmes brasileiros no Festival.

Dirigido pelo gonçalense Victor Quintanilha, já indicado para o mesmo festival em 2021, o filme apresenta a história de Pedro, um adolescente sonhador que, em um dia extremamente quente, escapa de um engarrafamento e reencontra o mar, a liberdade e novos sonhos.

A obra é protagonizada pelo jovem ator Pedro Sol Victorino (Mania de Você; Éramos Seis; Todo Dia a Mesma Noite) o filme conta também com os atores Fumassa Alves (“Impuros”; “Um Dia Qualquer”) e Julia Bernat (“Regra 34”; “Aquarius”) no elenco. A distribuição é da soteropolitana Cajuína (responsável por sucessos como “Saudade fez morada aqui dentro, disponível na Netflix em mais de 190 países). A trolha sonora ficou por conta da banda goiana Boogarins.

“Estar em Clermont-Ferrand é uma oportunidade única de levar o cinema brasileiro para o mundo e celebrar uma história que representa tantas vivências e sonhos”, afirma Victor Quintanilha.

Além de diretor, roteirista e editor de som, Victor Quintanilha é formado em Cinema pela PUC-Rio e em Som pela EICTV (Cuba). Natural de São Gonçalo (RJ), já teve seu primeiro curta, “Portugal Pequeno”, exibido em mais de 40 festivais ao redor do mundo. Também atuou no desenho de som de “Lacuna” (2021) e “Pés de Peixe” (2024), ambos disponíveis no Globoplay, e participou de “Bacurau” (2019) como editor de diálogos e supervisor de dublagem.

A Sapucaia, produtora do filme, é reconhecida por narrativas de gênero, impacto social, juventude e inovação. Em seu currículo estão obras como o documentário “Sementes: Mulheres Pretas no Poder” (2020), exibido em importantes festivais brasileiros e internacionais, e o longa-metragem de ficção “Sereia LTDA”, vencedor do TFL Next Award (Torino Film Lab) e do Vitrine Award (Vitrine Filmes), que será produzido em 2024. Em 2025, a Sapucaia lança o curta “Jacaré” e filma o longa-documentário “The Last Straw”.